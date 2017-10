Sagosen bor alltid nær hjemmebanen – bruker sparkesykkel til trening

HVIDOVRE (VG) I Danmark bodde han halvannet minutts kjøretur fra hallen, i Paris bruker Sander Sagosen (22) fire minutter til jobb. Et bevisst valg håndballfenomenet har gjort hele karrieren.

– Det er i hallen jeg bruker mest tid, jeg trener mest der, og jeg har alle forutsetninger for å komme meg til byen hvis jeg virkelig vil det. Du bruker bare tid på å reise når du reiser. Det handler om å bruke tid på det som er fornuftig. Da vil jeg ha minst mulig tid til og fra trening, så det går minst mulig tid til restitusjon og at du får i deg mat etter trening, begrunner Paris Saint-Germain-spilleren overfor VG.

22-åringen, som stadig oftere blir nevnt i samme setning som «verdens beste håndballspiller», er tilbake i «gamlelandet» Danmark, der han bodde som Aalborg-spiller i tre år.

Det norske herrelandslaget bruker Golden League-turneringen som en del av EM-oppkjøringen og møter vertsnasjonen (torsdag kveld), skal gjennom VM-finalereprise mot Frankrike (lørdag) og til slutt Polen (søndag).

Kjører sparkesykkel



Med Sander Sagosen som Norges midtpunkt. Nå bor han med laget på hotell, men som klubbspiller i både Haslum og Aalborg bodde han i umiddelbar nærhet til håndballhallen. Etter skiftet til PSG har han og håndballkjæresten Hanna Bredal Oftedal bosatt seg også rett ved storklubbens hjemmebane.

I Danmark brukte han bil, i Paris er fremkomstmiddelet elektrisk sparkesykkel.

– Det er kanskje ikke så «stjerneaktig»?

– Nei, men skulle du kjøpt deg en fet bil i Paris, bruker du et kvarter til hallen, og scooter tør jeg ikke kjøre der nede. Det er mer dét det går på. Så jeg er fornøyd med den, ler Sander Sagosen.

Like vanlig som at han bor nær «arbeidslokalene» er at 22-åringen har slått til på direkten i sin nye klubb. Det skjer hver gang; som da han debuterte på A-landslaget, der han gikk inn og tok umiddelbar styring da han slapp innpå mot stormakten Kroatia i 2013, dominerte mot den gangen regjerende Europamester Danmark – og spilte seg rett inn i EM-troppen (2014-mesterskapet).

Han trengte bare én sesong på norsk toppnivå i Haslum før han ble solgt til Aalborg, og i Danmark var han lagets toppscorer i kamp fire.

I ung alder har han tatt nivå på nivå umiddelbart. Også på det beste klubblaget i verdens beste håndballnasjon.

– Vanvittig selvtillit



– Vanskelig med noe godt svar på det, men han har vanvittig selvtillit. Han vet hva han holder på med, han vet hvor han vil, han ser alltid målet, sier landslagssjef Christian Berge.

– Kanskje noe med det mentale. At du alltid går inn der og ikke blir feig. Jeg har alltid har troen på meg selv. Samtidig som jeg alltid har lagt ned en enorm innsats, sier Sagosen selv.

Landslagsveteran Bjarte Myrhol (35) er slett ikke overrasket over trønderens umiddelbare dominans i PSG.

– Vi snakker om et helt ekstremt talent her. Det er bare noen få spillere som har den egenskapen og de ferdighetene. Skal trekke noen paralleller, så er det noe av det man så med Nikola Karabatic (PSG) da han var på samme alder, noe av det man så med Mikkel (Hansen, også PSG) da han dro ut, og noe av det man så med Palmarsson (Aron i Barcelona), mener Myrhol.