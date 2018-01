Norge stoppet av fransk keeper-vegg i EM-generalprøven

(Frankrike - Norge 32-27) Med bare åtte dager igjen til EM-åpningen gikk de norske håndballgutta på en stjernesmell mot Frankrike.

Om en drøy uke smeller det - 12. januar er skal Norge spille åpningskamp i EM, og den lange veien fram mot medaljene starter. Første hinder på veien: Frankrike.

Da passet det fint å få en siste test mot det franske laget, som Norge etterhvert kjenner meget godt. Kveldens Golden League-kamp mot franskmennene var det sjette møtet mellom de to nasjonene det siste året.

Men det ble en tung kveld for Norges del. Etter mange uhyre spennende møter med Frankrike, gikk håndballgutta på en stjernesmell i kveld - Norge spilte seg til sjanser, men hadde store problemer med å få ballen i mål.

Hovedårsaken til det het Vincent Gerard. Han skapte solid hodebry for de norske spillerne, og endte med en redningsprosent på over 50. 31 år gamle Gerard tok over stafettpinnen etter keeperveteranen Thierry Omeyer etter fjorårets VM-finale, og det har han gjort med glans.

Kun Kristian Bjørnsen og Bjarte Myrhol (begge ni mål) greide å knekke koden for å overliste målvakten.

Artikkelen fortsetter under bildet!

GOD ARVTAGER: Den franske målvakten Vincent Gerard hadde en redningsprosent på over 50 mot Norge. Han har tatt over keeperplassen etter Thierry Omeyer, som ga seg på landslaget etter VM-finalen mot Norge i fjor. Foto: , AFP

Scoringstrøbbel



Både Frankrike og Norge hvilte flere spillere under kveldens kamp, for Norges del satt både Sander Sagosen, Eivind Tangen og Gøran Johannessen på tribunen.

Derfra fikk de se Frankrike åpne kampen med et smell, og raskt sikre en 4-0-ledelse. De norske håndballgutta brukte noen minutter før de våknet skikkelig og koblet seg på, men de fikk likevel store problemer med å tette luken.

Kristian Bjørnsen gjorde som vanlig en solid jobb ute på høyrevingen, og satte fem scoringer før 20 minutter var spilt. Men også han hadde trøbbel med å overliste en svært god fransk keeper.

Vincent Gerard stanset ikke mindre enn 13 norske skudd i løpet av den første omgangen.

Sett denne? Sagosen bor alltid nær hjemmebanen - bruker sparkesykkel til trening

Det ble i det hele tatt mange norske bomskudd. I tillegg til at Gerard var god, var også mange av de norske avslutningene under pari. Franskmennene var grundig klar over at de møtte et av verdens beste kontringslag, og var svært raske tilbake i eget forsvar - dermed slet Norge også med å løpe inn mål.

Da kampen var 19 minutter og 31 sekunder gammel, scoret Harald Reinkind Norges tiende mål for kvelden - og flere mål klarte ikke håndballgutta å score før pausen. Etter 11 målløse minutter lød pausesingalet - da var Frankrike oppe i en 15-10-ledelse.

Gode sjanser: Mener Berge har tidenes sterkeste norske tropp til EM

Stor fransk luke



Da andreomgangen startet, gikk Frankrike ut i stor fart. Etter tre minutters spill hadde den franske luken økt til sju mål, men Norge svarte med tre kjappe scoringer.

Fra tribuneplass satt håndballguttas største profil, Sander Sagosen, og fulgte det hele - han har slitt med feber og halsbetennelse tidligere denne uken, og landslagsledelsen tar ingen sjanser med stjernespilleren.

Dermed manglet altså en av Norges storskyttere - og Gerard fortsatte storspillet mellom de franske stengene. Den eneste som greide å overliste keeperen skikkelig, med unntak av Kristian Bjørnsen, var Bjarte Myrhol - mannen som nylig ble kåret til verdens beste strekspiller av Handball Planet.

Han storspilte da han begynte å få innspill etter hvilen, og scoret på nesten hver eneste sjanse han fikk. Men den franske ledelsesluken greide han ikke å gjøre stort med - den var på det meste oppe i hele ni mål.

– Kom igjen, vi avslutter godt nå, for f***, sa Myrhol under en norsk timeout mot slutten av kampen.

Med fem minutter igjen å spille fikk Espen Lie Hansen sin tredje tominutter for kvelden, og dommeren dro opp det røde kortet. Da kampen til slutt var over, måtte landslagssjef Christian Berge konstatere femmålstap.

PS! Norge skal spille to kamper til i Golden League. Lørdag og søndag skal de møte Danmark og Egypt, før de reiser til EM i Kroatia. Åpningskampen der går fredag 12. januar.