Norge og Sagosen fikk seg en på trynet mot Danmark

BRØNDBY (VG) (Danmark – Norge 24-19) Danmark viste muskler mot Norge og vant soleklart i Golden League-turneringen i Danmark torsdag kveld.

Matchen – den første av tre i firenasjonersturneringen to og en halv måned før EM-åpningen mot Frankrike i Kroatia – endte med femmålsseier til Danmark i en match Norge slet relativt mye i angrep.

At laget ikke kom over 20 scoringer har ikke skjedd på 23 kamper – i det ultraskuffende 18-24-tapet for Slovenia i VM-kvalifiseringen sommeren 2016.

Til pause lå Norge under med tre mål, 9-12, og det hadde garantert vært enda flere om ikke VM-keeperhelten Torbjørn Bergerud hadde vært påskrudd. I en periode der det gikk seigt for det norske angrepet dro 23-åringen flere viktige redninger – og hadde totalt ni før pause.

Helt i starten linket Sander Sagosen og Kent Robin Tønnesen fint opp og sendte Norge i føringen ved tre anledninger, men resten av omgangen lå danskene som oftest ett foran. Helt mot slutten rykket de noe fra og ledet både 10-8 og 11-9 før det altså ble 12-9 etter en halvtime.

I EM-FORM: Torbjørn Bergerud spilte en god kamp da Norge åpnet firenasjonersturneringen i Danmark mot vertsnasjonen torsdag kveld. Her i kamp mot Danmarks strekspiller Anders Zachariassen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Det «pusterommet» ga danskene i praksis aldri fra seg. Etter pause lå de stort sett foran med tre eller fire mål, selv om kantspiller Kristian Bjørnsen etterhvert var betydelig mer involvert i angrep enn han fikk være i 1. omgang.

Men generelt var ikke det norske angrepsspillet på topp. Det var derimot danskenes keeper Niklas Landin. Kiel-målvakten, blant de beste i verden, sørget gjennom nesten hele 2. omgang at danskene hadde den komfortable ledelsen. Etterpå ble han kåret til kampens beste spiller foran et entusiastisk hjemmepublikum.

