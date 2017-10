Norge og Sagosen fikk en på trynet: – Lesser mye på Sander

BRØNDBY (VG) (Danmark – Norge 24-19) For tredje gang på de 235 siste landskampene klarte ikke Norge å komme over 20 mål. Landslagssjef Christian Berge synes laget titter litt for mye i retning Sander Sagosen (22) når angrepsspillet lugger.

Matchen – den første av tre i firenasjonersturneringen to og en halv måned før EM-åpningen i Kroatia – endte med femmålsseier til Danmark i en match Norge der slet relativt mye i angrep.

– Vi tar sjanser for tidlig. Så blir det sånn at vi lesser for mye ansvar på Sander når vi over tid ikke fungerer. Alle må trå til, det skal vi få ordnet opp i, sier landslagssjefen til VG.

Under 20 – for tredje gang på 11 år



At laget ikke kom over 20 scoringer har ikke skjedd på 23 kamper – i det ultraskuffende 18-24-tapet for Slovenia i VM-kvalifiseringen sommeren 2016. Før dét igjen må vi helt tilbake til 2006 – i 19-28-tapet for Spania.

– Min rolle er å ta ansvar, stå i ilden når det brenner og skape gode situasjoner for mine medspillere. I dag gjør jeg ikke det. Det blir litt mye skudd, mener Sagosen selv.

For trønderen ble det mye bom denne gang. Selv beskrev han angrepsspillet til «ikke å være i nærheten». Derimot fikk han seg en fulltreffer i øyet av den danske forsvarssjefen Henrik Møllgaard og måtte ut på benken og få klister ut av øyet.

Møllgaard var ikke den eneste dansken Norge slet med. Helt bakerst sto Niklas Landin strålende.

– Han er verdensklassekeeper. Men vi skyter ham ganske god, mener Sagosen.

– Vanvittig dyktig målvakt. Topp tre, topp fem i verden, sier Norges keeper Torbjørn Bergerud.

Sterk Bergerud



Keeperhelten fra det historiske sølv-VM i Frankrike var selv påskrudd i 1. omgang. I en periode der det gikk seigt for det norske angrepet dro 23-åringen flere viktige redninger, blant annet på to strake danske angrep – og hadde totalt ni før pause. Norge lå under med tre halvveis.

– 1. omgangen var fin. Jeg får ikke godt nok treff i 2. omgang. Kommer ikke ordentlig i gang igjen etter pausen. Det er litt irriterende, vurderer Holstebro-keeperen, som skifter til den nye «norskeklubben» Flensburg i tysk Bundesliga til sommeren.

I EM-FORM: Torbjørn Bergerud spilte en god kamp da Norge åpnet firenasjonersturneringen i Danmark mot vertsnasjonen torsdag kveld. Her i kamp mot Danmarks strekspiller Anders Zachariassen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

«Pusterommet» på tre mål ga danskene i praksis aldri fra seg. Espen Christensen erstattet Bergerud og viste med en strafferedning og et par andre involveringer at Norge er godt forspent på keeperplassen før EM.

– Det er godkjent bakover med 24 mot Danmark. Da skal vi vinne, mener Sander Sagosen.

Men Danmark lå stort sett foran med enten tre eller fire i 2. omgang, selv om kantspiller Kristian Bjørnsen etterhvert var betydelig mer involvert i angrep enn han fikk være i 1. omgang.

Og på motsatt side fikk Magnus Jøndal knapt kjenne på ballen den første halvtimen.

– Måtte breie ut



– Vi tok opp det i pausen. Vi måtte breie ut spillet. Får det til litt bedre i 2. omgang, vi får til en del forsøk, som jeg liker å se. Men rytmen, samhandlingen er ikke på plass ennå, oppsummerer Christian Berge.

– Færre kontringsmål enn du liker også?

– Ja, helt klart. Vi skal ha mer enn det, svarer landslagssjefen.

Lørdag er det Frankrike i kamp to av tre i Golden League-turneringen. Den regjerende verdensmesteren går gjennom et generasjonsskifte etter finaleseieren mot Norge i januar.

Torsdagens resultater:

Frankrike – Polen 29-15, Danmark – Norge 24-19.

Lørdag: (i Århus): Danmark – Polen, Norge – Frankrike, søndag (i Herning): Polen – Norge, Danmark – Frankrike.