VG-børsen: Slik spilte Norge mot Argentina

BIETIGHEIM (VG) (Argentina-Norge 21-36) Norge tok en storseier som forventet i den andre gruppespillskampen. Her er VGs dom over spillerne.

Norge står med to av to seirer i håndball-VM og har åpnet knirkefritt. Katrine Lunde gjorde en ny god kamp etter at hun kom inn i målet, mens Heidi Løke var glitrende på streken.

Løke scoret på syv av syv skudd. Med det blir hun kåret til Norges beste med 9-er på børsen. Det samme som Lunde og Mørk fikk etter seieren mot Ungarn.

Verst går det uvoer Kari Aalvik Grimsbø. Keeperen hadde ingen god dag på jobb og får 1-er på børsen. Hun reddet kun 1 av 13 skudd.

Her er børsen på Norges spillere etter kampen mot Argentina: