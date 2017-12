Sliter med åpningskamp-spøkelse: - Alltid litt ekstra nerver

Norge har tapt fire av de siste åtte åpningskampene i mesterskap. Nå vil håndballjentene skape en positiv statistikk i VM-åpningen mot Ungarn.

– Oi, nå fikk du meg til å tenke på at vi kun har vunnet femti prosent av åpningskampene! Nå ble jeg litt nervøs, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson med et glimt i øyet før han fortsetter:

– Litt humor skal det være, men i åpningskampene er det alltid litt ekstra nerver. Det gjelder å komme i gang, og løpe av seg nervøsiteten. Vi har analysert kampen mot Ungarn fra Møbelringen Cup, og forberedt oss på best mulig måte.



De norske håndballjentene har ikke slitt med mye de siste årene, men åpningskampene i mesterskap har sett ut til å være et lite problem. De har tapt fire av de åtte siste åpningskampene i mesterskapssammenheng.

– Jeg skulle ønske jeg visste hvorfor det var sånn, for da hadde det vært enkelt å skifte litt på det. Det jeg synes er bra, er at vi har vært flinke til å lære av den åpningskampen. Tapene har gjort oss nøye i etterarbeidet, og vi har ofte snudd det. Men jeg håper vi kan få en ordentlig start på dette mesterskapet, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

Sant skal sies ser det ikke ut til at det å tape åpningskampen nødvendigvis har hatt mye å si for håndballjentene: I tre av de fire mesterskapene de har tapt åpningskampen de siste åtte årene har Norge tatt gull: VM i 2015, OL i 2012 og VM i 2011.

– Det står ikke og henger på den første matchen, nei. Det gjør det ikke, men vi har veldig lyst til å vinne den, sier Bredal Oftedal.

Norge spiller åpningskampen lørdag 20:30. Se hvordan det har gått i håndballjentenes åtte siste åpningskamper nederst i saken.

NY DRAKT - VIL VINNE: Stine Bredal Oftedal håper å snu åpningskamp-trenden mot Ungarn. Her fra da hun presenterte Norges nye landslagsdrakt før Møbelringen Cup. Foto: Vidar Ruud , NTB Scanpix

Seier i generalprøven

I Møbelringen Cup forrige helg fikk Norge en forsmak på hva som venter dem i åpningskampen dette mesterskapet, da de møtte nettopp Ungarn i andre kamp.

– Det var deilig å få kjenne litt på Ungarn i Møbelringen Cup. Nå vet vi hva de har å komme med, og vi kommer til å være bedre forberedt til 2. desember. Det er helt klart, sier Veronika Kristiansen.

Kampen endte med norsk 29-24-seier, til tross for at håndballjentene slet voldsomt i starten og ikke imponerte nevneverdig.

– Jeg aner ikke hvorfor det har blitt sånn at vi har slitt i åpningskampene tidligere, sier Kristiansen.

– Vi prøver å vinne altså!

Nora Mørk, som har hatt en tøff oppkjøring mot VM etter at telefonen hennes ble hacket og private bilder spredd, håper Norge vil overbevise mer i åpningskampen enn de gjorde mot Ungarn i Møbelringen Cup.

– Vi prøver alltid å vinne altså! Åpningskamper lever litt sitt eget liv, også får vi bare prøve å være med fra start. Vi har skikkelig lyst til å slå Ungarn. Det har vi virkelig, sier Mørk.



– Jeg håper vi kan være enda litt mer overbevisende selvfølgelig, men det var godt å få kjenne litt på Ungarn en uke før det smeller. De har et bra lag, og er vi ikke klare blir det tøft. Vi skal i hvert fall analysere kampen så godt vi kan, og forberede oss på best mulig måte. Og vi vet at når det først gjelder så skal vi være vanskelige å slå, avslutter hun.

Slik har det godt for Norge i de åtte siste åpningskampene:

EM 2016: Seier mot Romania (23-21)

OL 2016: Tap mot Brasil (28-31)

VM 2015: Tap mot Russland (25-26)

EM 2014: Seier mot Romania (27-19)

VM 2013: Seier mot Spania (22-20)

EM 2012: Seier mot Serbia (28-26)

OL 2012: Tap mot Frankrike (23-24)

VM 2011: Tap mot Tyskland (28-31)

