Sagosen hyllet som «verdens beste» av gamlesjefen – slo gamleklubben i dag

(Aalborg – PSG 26-33) Sander Sagosen (22) og PSG vant meget komfortabel i Champions League-oppgjøret mot Aalborg.

Selv om Sagosen hadde en helt middels kamp mot klubben han forlot til fordel for PSG før sesongen, så har han en unik posisjon i den franske storklubben.

– I mine øyne er Sander verdens absolutt beste håndballspiller for øyeblikket. Jeg er vilt imponert hvordan han har kommet seg inn på dette Paris-laget. Det er jo slik at Karabatic og Mikkel Hansen må bytte på å få spille sammen med Sander, sa Aalborg-direktør Jan Larsen til nordjyske.dk før søndagens kamp.

22-åringen har da også etablert seg som en nøkkelmann for PSG, men mot Aalborg ble det med relativt beskjedne fire scoringer. Likevel vant gjestene med syv mål etter å ha kontrollert fra start til slutt i Jutlander Bank Arena. Dermed slo PSG tilbake etter tapet mot Flensburg-Handewitt for to uker siden.

Uwe Gensheimer ble PSG-toppscorer med fem mål, mens Buster Juul-Larsen prikket inn seks fulltreffere for hjemmelaget.

Tre år i Danmark



Sagosen tilbrakte tre år i Aalborg før han ble plukket opp av PSG, men da hadde nordmannen allerede bidratt meget sterkt til at den danske klubben kvalifiserte seg for den gjeveste klubbturneringen.

Landslagstrener Christian Berge spådde allerede i mai at Sagosen umiddelbart kom til å bli en viktig PSG-profil.

– Han kommer til å ta sin plass. Jeg kan ikke skjønne noe annet, sa Berge til VG den gangen.

