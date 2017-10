(Aalborg – PSG 26-33) Sander Sagosen (22) og PSG vant meget komfortabel i Champions League-oppgjøret mot Aalborg.

Selv om Sagosen hadde en helt middels kamp mot klubben han forlot til fordel for PSG før sesongen, så har han en unik posisjon i den franske storklubben.

– Det var kult å være tilbake her hvor jeg har så mange gode minner. Rent sportslig var det vel litt stang ut i dag, og jeg traff ikke helt på skuddene. Det var ikke min beste kamp, men jeg fikk styrt spillet litt og sluppet ballen greit til andre, oppsummerer Sagosen på telefon til VG på vei inn på flyet tilbake til Paris.

I Aalborg traff han mange venner og bekjente, og det vanket noen meget hyggelige ord fra tidligere sjefer.

– I mine øyne er Sander verdens absolutt beste håndballspiller for øyeblikket. Jeg er vilt imponert hvordan han har kommet seg inn på dette Paris-laget. Det er jo slik at Karabatic og Mikkel Hansen må bytte på å få spille sammen med Sander, sa Aalborg-direktør Jan Larsen til nordjyske.dk før søndagens kamp.

Mer jubel for norsk håndball – Elverum med ny Champions League-bragd

– Jeg leste at han hadde sagt det, og det er alltid hyggelig å bli lagt merke til. Men Larsen er vel litt inhabil, sier Sagosen.

– Har det gått greiere å finne seg til rette i PSG enn du hadde trodd og håpet?

– Ja, det vil jeg si. Jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle spille så mye og få så mye ansvar. Men det har jeg altså fått, og da må jeg bare ta vare på det, sier Sagosen.

22-åringen har allerede etablert seg som en nøkkelmann for PSG, men mot Aalborg ble det med relativt beskjedne fire scoringer. Likevel vant gjestene med syv mål etter å ha kontrollert fra start til slutt i Jutlander Bank Arena. Dermed slo PSG tilbake etter tapet mot Flensburg-Handewitt for to uker siden.

Uwe Gensheimer ble PSG-toppscorer med fem mål, mens Buster Juul-Larsen prikket inn seks fulltreffere for hjemmelaget.

Husker du denne? Karabatic om Sagosen: – Kommer til å bli verdens beste

Tre år i Danmark



Sagosen tilbrakte tre år i Aalborg før han ble plukket opp av PSG, men da hadde nordmannen allerede bidratt meget sterkt til at det danske laget vant hjemlig serie og kvalifiserte seg for den gjeveste klubbturneringen.

Landslagstrener Christian Berge spådde allerede i mai at Sagosen umiddelbart kom til å bli en viktig PSG-profil.

– Han kommer til å ta sin plass. Jeg kan ikke skjønne noe annet, sa Berge til VG den gangen.

Etter å ha sett Sagosen og PSG valse over Aalborg er Berge imponert over måten 22-åringen har funnet seg til rette.

– Han har vært god i PSG, altså. Han var vanvittig bra i siste halvdel av forrige sesong, men nå synes jeg at han har tatt enda et steg. Han nærmer seg nok de aller beste når man skal snakke om verdens beste, men det ver vanskelig å kåre «verdens beste spiller», sier Berge til VG og flirer litt.

Snart landslagssamling



– Det er solid rett og slett. Når du ser hvilke stjerner de har på laget, og så har han funnet seg en veldig fin rolle der. Sander er med på å styre spillet veldig, og jeg gleder meg til å begynne å jobbe med ham når han kommer tilbake på landslagssamling, sier Berge til VG.

I slutten av oktober skal landslaget samles til Golden League-turnering mot Danmark Frankrike og Polen i Danmark.

– Jeg har snakket mye med Sander i det siste, og vi har mye fokus på at Norge og PSG spiller litt forskjellig. Det er viktig at han har det i bakhodet. Kort fortalt handler det om at PSG liker å stå tett på mål, mens vi liker å ligge litt dypere, forklarer Berge.

– Det skal bli deilig å treffe gutta på landslaget igjen. Det er kamp hver tredje dag i Paris, og med det kjøret kan det være gunstig med et miljøskifte og litt ekstra inspirasjon på landslaget, avslutter en fornøyd Sagosen.