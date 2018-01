Norges største stjerne syk rett før EM

Sander Sagosen (22) plages av halsbetennelse ti dager før EM i Kroatia starter.

– Sander meldte seg syk i dag morges. Det første jeg gjorde da jeg kom i dag var å ta en titt på han og han har fått en halsbetennelse. Han får selvsagt behandling for den, og hvis det går sånn som jeg tror så er han mye bedre allerede i morgen og kommer til å føle seg frisk om et par dager, sier Thomas Torgalsen, landslagets lege, til pressen.

Paris Saint Germain-spilleren var strålende for Norge da laget tok et sensasjonelt VM-sølv for et år siden. Siden har han tatt steget opp som en av verdens beste spillere i den franske storklubben PSG.

SYK: Sander Sagosen. Her jubler han etter seier i VM-kvartfinalen mot Ungarn i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Utfordringen blir å ha med seg en spiller som ikke er helt frisk på reise, særlig på flyreiser. Vi må gjøre fortløpende vurdering hva vi skal gjøre med Sander i forhold til reise og kamp, og når han skal inn i troppen igjen og trene for fullt, forklarer Torgalsen.

– Det må vi se på fra dag til dag. Jeg er veldig positiv. Han kan bli klar i løpet av Golden League, kanskje ikke til den aller første kampen, men det får vi se på, fortsetter legen.

Mesterskapet i Kroatia starter 12. januar. Norge er i gruppe med Frankrike, Hviterussland og Østerrike. Norge starter mot regjerende verdensmester Frankrike på åpningsdagen.



I forkant skal Christian Berges utvalgte lade opp med Golden League i Paris og kamper mot Frankrike (4. januar), Danmark (6. januar) og Egypt (7. januar).

– Det betyr lite hvis Sander må stå over for eksempel mot Frankrike. Han skulle uansett stå over en kamp, sier Berge til VG.

– Det er bra øvelse for de andre å spille uten Sander også. Det er en fin oppgave å øve på, sier landslagssjefen og er ikke bekymret for Sagosens sykdom, hverken for Golden League eller EM.

På spørsmål om alt er på stell svarer landslagssjefen slik:

– Vi samlet oss 27. desember. Det ser veldig bra ut. Litt sånn småskader her og der, som vi prøver å få kontroll på og som vi skal prøve ut litt i dag med mer belastning. Ellers trente vi godt både fysisk og håndball, så det ser fornuftig ut, sier Berge som gleder seg til landskamper igjen.

– For min egen del er det en god stund siden jeg har stått på gulvet, det er en uvant følelse, så jeg gleder meg veldig til å få spilt de kampene. Også har vi ting som vi ønsker å få til i EM, litt endring av spill, noen nye tanker og nye ideer som skal frem da. Også får vi se på belastningsbiten.

