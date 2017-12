35 år gammel er landslagskapteinen Bjarte Myrhol kåret til årets strekspiller i verden.

Fire Paris Saint-Germain-spillere, én Barcelona-spiller, en spansk målvakt i Vardar og en norsk strekspiller i dansk håndball. Slik ser årets lag i verden ut på håndballnettstedet Handball Planet.

– Det er gøy, sier han på telefonen til VG - rett etter at Skjern har vunnet 31-30 over Skanderborg og tar dermed jule- og EM-ferie på tabelltoppen.

– Å bli valgt til et sånt lag ... det blir kanskje enda morsommere i fremtiden. Det er en ære å bli nevnt i samme setning som de gutta der. Såpass ærlig må jeg være, smiler Myrhol.

Pappa Myrhol: Her er tegningen fra Rasmus (4) som rørte ham

«De gutta» er for eksempel Nikola Karabatic og Mikkel Hansen. For ikke å snakke om den tyske trollmannen på venstrekanten, Uwe Gensheimer.

Kåringen i handball-planet.com er gjort av journalister og fans. Sander Sagosen er hårfint unna å komme med på laget: Han har fått én stemme færre enn Mikkel Hansen på venstrebackplass.

Bjarte Myrhol var stjerne i tysk bundesliga, sist i Rhein-Neckar Löwen, men for to og et halvt år siden tok han et valg: Han gikk til dansk håndball for å få mer tid til familien. Men til tross for at han gikk til en dårligere liga, ville han bli en bedre håndballspiller.

Husker du? I sin landskamp nummer 200 ledet Myrhol Norge til VM-finale

Når vi i dag spør Bjarte Myrhol om han er bedre enn noen gang, svarer han slik:

– Nei, det er jeg ikke. Men jeg synes det er morsomt at de tankene som jeg gjorde meg rundt håndballen, har vist seg å være riktige. Det var mange som mente at det var et skritt ned. Jeg valgte heller å fokusere på det positive ved det, ved at jeg både får muligheten til å være håndballspiller på høyt nivå og samtidig være familiefar som er en del hjemme. Den kombinasjonen har vært helt gull fo rmeg.

– Kanskje har jeg mistet en tittel eller to i Tyskland, men det har vist seg at det både håndballmessig og familiært har vært et godt valg.

Bjarte Myrhol om barnehåndball

Han fikk nyheten om «verdens beste»-kåringen da han satt og spiste frokost. Senere på kvelden storspilte han for Skjern. Det gjorde han også lille julaften da Skjern tok sin 14. seier på rad.

– Omtrent 75 prosent uttelling denne høsten - er du fornøyd med det?

– Neiiii, jeg vil helst opp på 80-tallet. Det er litt under det jeg ønsker å ligge på. I tidligere sesonger har jeg alltid hatt en periode da «alt går inn». Den perioden har ikke komme til nå denne sesongen.

– Det har vært en bom i nesten hver kamp. Det irriterer meg.

Lille julaften var det også sånn: fire mål og én bom.

– Jeg vet alltid hvor mange bom jeg har!

Myrhols Skjern leder altså den danske serien, de vant puljen sin i Champions League og 3. juledag møter han Christian Berge og hans landslagsgutter til EM-forberedelser.

– I år har hele familien kommet hit til Danmark for julefeiring. Og kort juleferie har jeg hatt de siste 15 årene, så det går bra.

Dette er kåringen til handball-planet.com:

Beste venstrekant: Uwe Gensheimer (PSG og Tyskland).

Beste venstreback: Mikkel Hansen (PSG og Danmark).

Beste playmaker: Nikola Karabatic (PSG og Frankrike).

Beste høyreback: Nedim Remili (PSG og Frankrike).

Beste høyrekant: Victor Tomas (Barcelona Lassa og Spania).

Beste strekspiller: Bjarte Myrhol (Skjern og Norge).

Beste keeper: Arpad Sterbik (Vardar Skopje og Spania).

I tillegg ble beste defensive spiller kåret. Det ble Luka Karabatic (PSG og Frankrike).