Lunde reddet Norge i siste sekund - vant turneringen

SOTRA (VG) (Norge-Russland 27-27) Norge vant Møbelringen Cup på bedre målforskjell enn Russland, og spilte uavgjort i aller siste test før VM i Tyskland.

Lagene var enige om å ha en straffekonkurranse etterpå - som trening til VM. Der vant Norge etter at Katrine Lunde hadde reddet og Nora Mørk satte inn Norges sjette straffekast. Dermed ble det 32-31.

Norge og Russland møttes til finalen i Møbelringen Cup i et fullsatt Sotra Arena, og samtidig til en aller siste test før VM i Tyskland som starter neste helg.

Slik spilte Norge Katrine Lunde BB 7 15 redninger/41 skudd – 0 feil Emilie H. Arntzen 4 1 mål/6 skudd – 2 feil Veronica Kristiansen 4 3 mål/7 skudd – 0 feil Heidi Løke 7 3 mål/3 skudd – 0 feil Stine Skogrand 7 4 mål/6 skudd – 0 feil Vilde M. Ingstad 3 0 mål/2 skudd – 0 feil Nora Mørk 7 4 mål/6 skudd – 3 feil Stine B. Oftedal 5 2 mål/5 skudd – 2 feil Kari Brattset 6 3 mål/4 skudd – 0 feil Amanda Kurtovic 3 1 mål/4 skudd – 0 feil Camilla Herrem 6 3 mål/5 skudd – 0 feil Sanna Solberg 5 1 mål/2 skudd – 0 feil Marit R. Jacobsen 4 1 mål/2 skudd – 0 feil Vurdert av Ida S. Høidalen og Jostein Overvik

– Det var en tøff kamp. Vi har møtt tre lag nå, og lagene har blitt bedre og bedre. Russland er sterkest nå. Det har vært stigning i motstand, men det har også vært stigende spill fra oss. Særlig i forsvar og målvaktspill. Det gjenstår litt, men i gode perioder ser vi veldig sterke ut, sier Thorir Hergeirsson til VG.

Fire norske kvinner kom på turneringens all star team: Katrine Lunde, Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Heidi Løke - som gjorde en glitrende 2. omgang mot Russland søndag.

I motsetning til lørdagens kamp mot Ungarn, hvor Norge slet voldsomt i starten av kampen, fikk de norske jentene en drømmestart og ledet 3-0 etter tre minutter.

Russerne hevet seg derimot voldsomt utover kampen, og det ble til slutt en thrilleravslutning. Med fem minutter igjen å spille sto det 26-26. Med ett og et halvt minutt igjen å spille sto det 27-27. På det påfølgende angrepet bommet Norge, og det så ut til å gå Russlands vei - men Katrine Lunde reddet håndballjentene i siste sekund og sørget for at Norge vant turneringen på bedre målforskjell.

– Første omgang er den klart beste. Andre omgang ble litt tyngre. Det er deilig å spille uansett, og godt å få en positiv opplevelse før VM. Vi har fått jobbet veldig mye her, og det kommer til å bli veldig bra, sier Lunde.

Ungarn ble nummer tre i turneringen, etter at de vant mot Sør-Korea etter scoring i siste spilleminutt tidligere søndag. Norge spiller sin første VM-kamp mot Ungarn lørdag 2. desember.

– Jeg var ikke helt fornøyd da dommeren blåste av, jeg synes vi skulle tatt seieren tidligere. Men det var deilig å vinne den straffekonken. Vi fikk trent oss på å vinne i denne turneringen, og det er bra, sier Nora Mørk. Hør hva hun syntes om blant annet å starte på benken i videoen under:

Lunde storspilte i første omgang

Lunde, som storspilte i første omgang, startet kampen med en redning. Camilla Herrem scoret kampens første mål på kontring, før Stine Skogrand og Veronica Kristiansen sørget for at Norge ledet 3-0 etter tre minutter.

Så hevet motstanderen seg, og etter åtte minutter utlignet Russland for første gang i kampen til 4-4. Utover omgangen fortsatte derimot Norge med det som har vært selve varemerket på norsk angrepsspill i en årrekke: Flere målvaktsredninger og scoring på kontringer.

Nora Mørk, som startet på benken til fordel for Amanda Kurtovic, kom inn etter et kvarter og markerte seg umiddelbart ved å sette straffe for Norge. Samme jente sendte etterhvert Norge opp til 12 - 8, og firemålsledelse for første gang i kampen.

– Det var annerledes å starte på benken, jeg vil jo selvfølgelig starte, sier Mørk.

Men det snur fort i håndball. Mot slutten av omgangen hadde ikke Norge like god uttelling i angrep, og Russland kom nærmere og nærmere. Det sto til slutt 14-13 til Norge da lagene gikk til pause. Lunde avsluttet omgangen med en dobbeltredning, og hadde totalt 10 redninger og én målgivende pasning den første halvtimen.

Thrilleravslutning

Etter hvilen fikk håndballjentene det tøffere mot gode russere. Kristiansen åpnet omgangen med en bom for Norge, mens Russland svarte ved å score. Lagene fulgte hverandre før russerne begynte å øke ledelsen. Etter halvspilt andre omgang var stillingen 19-22, fordel Russland. Da tok Hergeirsson timeout. Norge hevet seg, og utlignet til 22-22.

Fem minutter sto det 26-26. Da scoret Løke mål, før hun skaffet straffe som Kurtovic bommet på. Det så ut til å gå Russlands vei da de hadde kampens siste angrep. Lunde reddet i siste sekund, og sørget for at kampen endte 27-27. Dermed vant Norge Møbelringen Cup på bedre målforskjell.

Løke imponerte nok en gang i landslagsdrakta, og mener hun nærmer seg toppformen. Hør hva hun sa til VG etter kampen: