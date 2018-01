Egypt slått i EM-generalprøven: - For mye rusk i maskineriet

(Norge - Egypt 31-28) Om fem dager EM-åpner Norge mot Frankrike. I generalprøven søndag ble Egypt slått, men bare med tre.

Slik spilles Norges EM-gruppe Fredag 12. januar: Hviterussland – Østerrike 18.15, Frankrike – Norge 20.30. Søndag 14. januar: Østerrike – Frankrike 18.15, Norge – Hviterussland 20.30. Tirsdag 16. januar: Frankrike – Hviterussland 18.15, Norge – Østerrike 20.30.

Dermed avslutter Christian Berges mannskap med to strake seirer etter å ha møtt en fransk vegg i den første av tre kamper i Golden League. Om fem dager er det virkelig alvor.

Da EM-åpner Norge mot nettopp Frankrike.

Men tilbake til dagens kamp. Søndag var det Egypt som ble slått, et lite døgn etter at Danmark ble løpt i senk og beseiret med to. Mot Egypt var seiersmarginen et lite mål større, men sifrene 31-28 er nok ikke nok til å skremme vettet av EM-motstanderne som venter i Kroatia.

– Nå har vi slurvet veldig, sa Berge i en timeout med litt over ti minutter igjen å spille. Da var stillingen 25-23.

De siste ti minuttene satte de norske spillerne på en liten turbo, og med tre minutter igjen valgt også Berge å teste ut syv mot seks i angrep. Det ga ikke nevneverdig uttelling, men Norge vant altså med tre.

– Det var for mye rusk i maskineriet både i angrepsspillet og forsvarsspillet, mener en kritisk TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Norge var ikke i det samme giret som mot Danmark. Norges innsats var høyst varierende, men kantspillet var god. Norge var imidlertid langt fra 100 prosent form. Det var et lite tilbakesteg, fortsetter han.