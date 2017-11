Raser mot dommerprofiler etter håndballdrama

Haslum fikk annullert en opplagt scoring – og tapte semifinalen i NM mot Drammen. Assistenttrener og håndballprofil Erlend Mamelund (33) fyrer løs mot kampens dommere i etterkant.

– Dommerne er særdeles svake og direkte avgjørende for resultatet, sier Erlend Mamelund.

Han peker på den erfarne dommerduoen Kjersti Arntsen og Guro Røen. Og kampens delegat som han hevder hadde et personlig ønske om å stå i sentrum. Mamelund føler at standarden på norske håndballdommere er svekket etter at flere erfarne har gitt seg de siste årene.

Det støttes av Camilla Herrem. Men en av håndballjentenes største stjerner får refs av dommersjef Ove Olsen.

Avgjørende situasjoner



– Når det kommer til semifinale i cupen, og det handler om cupfinale, så må det settes opp dommere som kan håndtere det, sier Mamelund til VG.

Han tenker på flere avgjørende situasjoner i kampen. Og spesielt på stillingen 24–23 til Haslum. Håvard Johannessen skjøt i tverrligger og ned, og signaliserte scoring med knyttet neve. Men dommerne vinket spillet videre.

– Den er inne. Den er langt inne, konkluderte TV 2s håndballekspert Bent Svele da han fikk se reprisen.

Istedenfor to måls ledelse til Haslum, utlignet Drammen til 24–24 og tok styringen på kampen. Mamelund feide til på mikrobloggtjenesten Twitter etter onsdagens håndballdrama i Drammenshallen hvor regjerende cupmester Haslum måtte se seg slått med 31–30 av Kristian Kjellings DHK.

– Det spiller ingen rolle om det er kvinner eller menn som dømmer, bare de er gode nok, så kan de dømme på høyeste nivå. Men da må de også levere. At de ikke ser at vi har en ball langt inne er bare helt utrolig, sier Mamelund til VG.

Han understreker at dommerne må ta med i beregningen at «det er lov å vise følelser og engasjement» i kamper. Og sikter til en situasjon hvor spillere og trenere på Haslum-benken reiste seg – protesterte – og det ble dømt utvisning.

DOMMER-DUO: Kjersti Arntsen (t.h.) og Guro Røen i aksjon under Rio-OL. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Kjersti Arntsen og Guro Røen er topprangerte internasjonale dommere. De dømte OL-finalen i Rio i fjor. Neste store oppgave er håndball-VM for kvinner i Tyskland. Arntsen sier til VG at hun ikke ser om hele ballen er over mållinjen. Og ikke kan godkjenne mål for Haslum der og da.

Les også: Norsk dommerduo havnet i heftig drama

Beklager



– Jeg får ikke med meg at ballen var inne. Det er beklagelig at sånt skjer. Men det var fortsatt 12 minutter igjen av kampen, og Haslum hadde nok tid på seg. De hadde blant annet en «syvmeter» på slutten som de kunne scoret på, men bommet, og fikk dermed ikke ekstraomganger, sier Kjersti Arntsen.

Dersom dette hadde vært en situasjon som hadde skjedd i VM, ville dommerne kunne benyttet seg av videodømming for å avgjøre om ballen var inne eller ikke. At Mamelund kritiserer henne for svak innsats, og mener kvaliteten på dommerstanden har tapt seg, mener hun får stå for hans regning.

Men det er ikke bare Erlend Mamelund som er oppgitt over kvaliteten på håndballdommerne. Landslagsstjernen Camilla Herrem uttrykker seg også kritisk i sosiale medier etter onsdagens seriekamp mot Tertnes, som hennes Sola vant 22–20

Overfor VG utdyper Herrem:

– Vi spillere gjør alt vi kan for å bli bedre, men jeg lurer på om dommerne gjør det samme. Hvordan forbereder de seg til kamp, og hvilket etterarbeid gjør de. Jeg er enig med Mamelund når han savner erfarne dommere, de som tåler at man reagerer, men ikke på en stygg måte.

Sjekk denne: Herrem skaffer Løke barnevakt

Dommersjef i Norges Håndballforbund (NHF), Ove Olsen, medgir at Herrem har et poeng. Fordi det er et generasjonsskifte. Fire erfarne dommerpar har gitt seg. Han gir henne rett i at NHF står overfor en utfordring.

– Ufin Herrem



– Men at Camilla Herrem stiller spørsmål ved hvordan dommerne forbereder seg synes jeg grenser til ufint, uvitenhet og gammeldags holdning. De fører treningsdagbøker, trener fysisk flere ganger i uken, dømmer opptil flere kamper og analyserer video av sin egen dømming med dommerutvikler, sier Ove Olsen.

Til Erlend Mamelund sier dommersjefen:

– Erlend, det er lov å være skuffet. Arntsen/Røen er gode nok i massevis. De har vært stemt frem som årets dommere i flere år på rad.