VM-finaleklare Mørk etter ny kalasseier: Aldri spilt på et bedre lag

HAMBURG (VG) (Nederland - Norge 23-32) Fra målfest mot Russland til en knusende seier over Nederland. De norske håndballjentene er klare for finale etter å ha lekt seg til en ny VM-triumf.

– Jeg synes vi er bedre nå enn vi har vært på lenge, lenge. Vi er veldig gode når det gjelder, sier Nora Mørk til VG, og svarer «nei» på om hun har spilt på et bedre lag.

– Jeg tror det handler mye om forberedelser og at vi ikke tar noe for gitt. Jeg vet ikke om folk forstår vi mye vi legger i det og arbeider mellom kampene. Det er vår egen fortjeneste rett og slett, utdyper Mørk.

For det er bare å rydde timeplanen på søndag - Norge spiller VM-finale klokken 17.30. Det ble klart etter at håndballjentene leverte nok en fullstendig overlegen VM-forestilling i kveld.

– Vi har en drøm, og vi er ikke helt enda i mål. Men vi gleder oss stort over denne kampen i kveld, sier Thorir Hergeirsson til VG.

– Hvilken følelse har du i kroppen nå?

– En god følelse! Det har vært en grusom dag. Vi har hatt liten tid til å forberede oss, og reiste store deler av dagen i går. Vi var litt på etterskudd, men gjennom hardt arbeid og bra innsats klarte vi å gjøre oss klare, sier han.

– Hvem ønsker du i finalen?

– Jeg har ingen ønsker. Vi møter det laget vi får. Vi skal realisere drømmen vår.

– Hva er drømmen din?

– Vi drømmer om å slåss om det gjeveste, svarer han.

Norge og Nederland hadde møtt hverandre i finalekamper i tre mesterskap på rad før kveldens oppgjør i Hamburg. Samtlige med Norge som vinner.

En, to, tre - på det fjerde skal det skje - men det skjedde likevel ikke for Nederland. Norge, som var totalt overlegne i kvartfinalen mot Russland, leverte minst like overbevisende mot nederlenderne.



Allerede tidlig i kampen rykket håndballjentene i fra, og de så seg aldri tilbake. Nå venter en VM-finale søndag, mot enten Sverige eller Frankrike. Den kampen spilles senere i kveld.



Dro tidlig fra



Etter å ha sett Norge knuse Russland med elleville 17 mål, hadde Nederland repekt for oppgaven som ventet i Barclaycard Arena i Hamburg fredag kveld. De første minuttene av kampen så det ut til at Nederland skulle være i stand til å gi Norge god motstand - men så fikk de en litt uheldig utvisning.

Norge banket inn et par mål i overtallsperioden, og rykket fra. Nederland begynte å gjøre feil - de fomlet vekk ballen, satte skudd i stanga og måtte se en «som vanlig» svært god Katrine Lunde stoppe mye.

De norske håndballjentene så seg aldri tilbake utover i omgangen. Det tok hele 12 minutter før Nederland scoret sitt andre mål i kampen, da hadde Norge allerede banket inn åtte. Etter 20 minutter var luken vokst til sju mål, og da hjalp det lite at nederlendernes bakerste kvinne, keeper Tess Wester, til tider viste klasse mellom stengene.

Mot slutten av omgangen kom Nederland bedre inn i kampen, og fikk luket vekk noen av feilene. I likhet med Norge fikk også nederlenderne vist at de har fart i beina - men samtidig som Lunde fortsatte å plukke fram redninger fra øverste hylle, viste blant annet Veronica Kristiansen klasse framover på banen og hamret ballen fem ganger inn bak Tess Wester.

Da pausesignalet ljomet i Hamburg, var den norske ledelsen på sju mål. Lagene gikk i garderoben på stillingen 10-17.

Seiersmaskinen Norge



De norske og de nederlandske jentene kjenner hverandre godt fra klubbhverdagen - i Györ spiller både Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Kari Aalvik Grimsbø sammen med Nycke Groot og Yvette Broch. Også i Esbjerg finnes det spillere fra begge nasjoner, og nederlendernes trener, Helle Thomsen, er Amanda Kurtovic' trener i Bucuresti.

De nederlandske jentene hadde håpet at kunnskapen om de norske spillerne og den norske spillestilen ville hjelpe dem, men heller ikke i den andre omgangen greide de å stoppe det norske seiersmaskineriet.

Kari Aalvik Grimsbø fikk slippe til på parketten etter hvilen, og prøve seg mot et par av Györ-venninnene. Norge beholdt luken på sju-åtte mål det første kvarteret, og Amanda Kurtovic sørget for at luken var oppe i ni mål da det gjensto 13 minutter av kampen.

Da var det i realiteten fullstendig over - Nederland gjorde feil, Norge beholdt fokuset og kom til slutt opp i tosifret ledelse. Fem minutter før slutt runget «seier'n er vår» i Barclaycard Arena.

