VM-finaleklar Oftedal om seierskysset: – Veldig hyggelig

HAMBURG (VG) Først ledet Stine Bredal Oftedal (26) Norge til VM-finale. Så fikk hun seierskysset fra håndballkjæresten Rune Dahmke (24).

– Har du det på film? ... Bilde? Så flaut!

Det sa Oftedal da hun kom ruslende bort til VG i pressesonen i mektige Barclaycard Arena etter kampslutt fredag kveld.

Norge kjørte over Nederland i kampen om en billett til VM-finalen, og vant med suverene ni mål. Oftedal, som spilte seg til en åtter på VGs børs, satte seks scoringer på åtte skudd og var en av Norges beste.

Da kampen var over jublet håndballjentene i ring på parketten, før de forsvant av banen. Etter en liten stund kom de tilbake, for nedjogging og uttøying - og bak det ene målet ventet en liten gjeng i matchende T-skjorter på å få treffe Norges lagkaptein.

Oftedals familie og kjæreste hadde fulgt kampen fra orkesterplass, og nå fikk de endelig litt tid med VM-heltinnen. Blant dem sto også kjæresten, den tyske håndballspilleren Rune Dahmke.

24-åringen, som til daglig spiller i den tyske toppklubben THW Kiel, hadde fått på seg en T-skjorte med «Stine 10» på ryggen. Etter noen runder med klemming av familiemedlemmer ble det hans tur til å få gratulert kjæresten skikkelig.

– Veldig hyggelig, sier Oftedal til VG om å ha Dahmke på plass til semifinalen.

Her blir Oftedal overrasket over kyssebildet:

Mens Oftedal sto sammen med familien, kom Thorir Hergeirsson for å hente henne til dopingkontroll. Landslagssjefen fikk dermed anledning til å håndhilse på Dahmke, noe han gjorde på høytidelig vis.

– Jeg fikk hilst på ham. Jeg presenterte meg bare, forteller Hergeirsson.

Knuste Nederland



Mens Oftedal har en hverdag som toppspiller i ungarske Györ, spiller Dahmke Bundesliga-håndball. Dahmke spiller i likhet med henne også på landslaget, og har EM-gull fra 2016 - mesterskapet da de norske håndballherrene endte på fjerdeplass.

Nå er det kjæresten Oftedal som skal spille for gullet. Det skjer i finalen på søndag, mot Frankrike.

Oftedal er kaptein for et landslag i enorm flyt. Først slo de Russland ut av VM med en seiersmargin på elleville 17 mål. Fredag var det Nederland som fikk smake den norske seiersmaskinen, allerede etter fem spilte minutter hadde Norge skaffet seg en luke.

Den ble aldri tettet av de fotrappe, nederlandske jentene. Norge holdt dem på en armlengdes avstand under hele kampen, og mot slutten hadde de tvunget Nederland såpass i kne at sluttresultatet til slutt ble 34-23. En ny storseier, i nest siste VM-kamp.

– Utrolig bra. Det var dette vi hadde håpet på og drømt om, sier Oftedal.

– Vi har tapt en kamp mot Sverige, så vi har vist at vi ikke er ustoppelige. Vi håper vi kan bevise i finalen at vi er best. Men det er en jobb som gjenstår, sier hun.

