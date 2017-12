STUTTGART (VG) Håndball-VM så langt har vært en ren parademarsj for Norge. Det var det også i gruppespillet i 2013. Da sa det stopp allerede i kvartfinalen.

– Det er litt skummelt. Spesielt i et VM hvor det er cupspill direkte etter gruppespillet. Da blir det mye skumlere, og på papiret kan man risikere å møte et veldig godt lag allerede i åttedelsfinalen. Det er skummelt uansett, sier Stine Bredal Oftedal.

Håndballjentene har hatt en best tenkelig start på årets VM. De regjerende verdensmesterne har vunnet tre kamper av tre mulige med kalassifre, og er sikret avansement.

Ikke i en eneste kamp har de vært under press. Mot Polen så det ut som om motstanderen nærmest ga opp og tenkte på neste kamp etter én omgang.

I 2013 hadde Norge en lignende start. Etter gruppespillet sto de med fem seirer av fem mulige - og vant kampene med et snitt på 12 mål. I åttedelsfinalen slo de Tsjekkia med ti, men i de siste 14 minuttene av kvartfinalen mot vertsnasjon Serbia sa det stopp. Regjerende verdensmester Norge røk ut av VM foran 15.900 elleville serbere i Kombank Arena.

– Den kampen har jeg glemt. Den kan jeg ikke noe om, og den vet jeg ingenting om, sier Veronica Kristiansen, som debuterte i det mesterskapet, med et glimt i øyet.



– Vi må være skjerpet videre

– Kan denne starten bli litt for bra? Dere møter ikke én motstander som dere må jage en seier mot. Kan det være en fare?

– Ja, det er noe vi prøver å ha i bakhodet. Men vi er ganske overbevist over at alle kampene ikke kommer til å se sånn ut resultatmessig. Vi har gjort jobben vår godt, men det er ingen tvil om at vi er nødt til å være skjerpet videre, sier Bredal Oftedal.

– Husker dere den historien fra VM i 2013 da det var bom stopp i andre omgang?

– Ja, men jeg tror likevel vi har flyt nå. Og vi spiller med selvtillit. Det kan også være en god ting, svarer hun.

Bredal Oftedal er klar over at det kan være en fare å risikere det å plutselig møte en sterkere motstander etter gruppespillet, men både hun og Veronica Kristiansen poengterer at de er klare for det som skjer videre i VM.

– Jeg tror de andre lagene også synes det er skummelt at vi har den flyten og selvtilliten, sier landslagskapteinen.

– Det laget her er så ydmyke overfor den oppgaven vi har. Vi tar ingen lag lett, sier Kristiansen.

– Vanskelig å være kritisk

– Det har vært så bra til nå at det er vanskelig å finne ting jeg kan være kritisk til. Jeg tenker det må være bra når Norge har spilt såpass bra som de har gjort, men jeg skulle ønske det var litt mer å pirke på. Jeg var litt usikker på hvordan forsvaret skulle bli, men det har vært solid, sier Gro Hammerseng-Edin.

Den tidligere landslagskapteinen var ikke med på VM-sjokket i 2013, og er nå håndballekspert for TV 2.

– Er det en fare i å ikke kjenne på de jevne, tøffe kampene nå som man vet kommer til slutt?

– Jeg tror det var veldig nyttig for Norge å ha noen veldig jevne kamper i Møbelringen Cup, og det er jo ikke lenge siden. Slik at de vet at det fort kan bli tettere enn det har vært så langt da.

PS: Norges to siste kamper i gruppespillet er mot Tsjekkia torsdag og Sverige fredag. Åttedelsfinalen spilles enten 10. eller 11. desember.

