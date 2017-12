VG-børsen: Klink 10-er til Oftedal

MAGDEBURG/OSLO (VG) (Norge - Russland 34-17) Kaptein Stine Bredal Oftedal gjorde som hun ville med det russiske forsvaret - og belønnes med en 10-er på VG-børsen. Enig?

Etter en oppvisning nærmest uten like er de norske håndballjentene klare for semifinale i håndball-VM. Russland ble feid av banen med sifrene 34-17, og nå er det bare Nederland som står i veien for en finale.

Mot Russland var det spesielt kaptein Stine Bredal Oftedal som skilte seg ut. Hun spilte til en ren 10-er, altså den beste karakteren.

Men det var ikke bare hun som var god. Nora Mørk, som ble banens beste i åttedelsfinalen, spilte til en ny 9-er, og det samme gjorde keeper Katrine Lunde.

I tillegg belønner vi trener Thorir Hergeirsson med den ærverdige 10-eren.

