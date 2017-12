VG-børsen: Én spiller bedre enn Mørk og Oftedal

HAMBURG/OSLO (VG) (Nederland - Norge 23-32) Norge feide all tvil til side før pause og er klare for nok en finale. I semifinalen var det keeper Katrine Lunde som var best.

De norske håndballjentene lekte seg til sin 12. finale på de siste 15 mesterskapene, og det var flere som viste seg fra sin beste side mot Nederland.

Men best av alle: keeper Katrine Lunde.

Hvem møter Norge i finalen? Følg semien mellom Frankrike - Sverige fra 20.30

Hun sto bare den 1. omgangen, men det var også da finalebilletten så å si ble sikret. Med en redningsprosent nær 50 kan hun juble for VM-billett - og en 9-er på VG-børsen.

Samme poengsum får trener Thorir Hergeirsson, mens de nest best spillerne er Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal, som begge ender på 8.

