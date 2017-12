VG-analyse: Slik kan Russland slås

ANALYSE: Spania ble bare et kort stopp på veien. Onsdag kommer kvinnehåndballens gigantmøte - den regjerende OL-vinneren mot den regjerende verdens- og europamesteren. Russland-Norge. Nøkkelen til semifinaleplass ligger i forsvar.

Det var der det gikk så galt i OL-semifinalen. Håndballjentene har aldri vært mer fortvilte enn etter de dirrende ekstraomgangene i Rio de Janeiro. Norge slapp inn 38 mål i løpet av 70 minutter. Svært sjelden kost. Norge vinner kvartfinalen i Magdeburg om russerne holdes nede 26-27 mål. Eller mindre.



Det skjedde da Russland scoret bare 21 mål på VM-vrakede Silje Solberg i fjorårets EM-oppgjør. Men kampen i Helsingborg var ingen målestokk. Russerne var neppe ferdig med å feire OL-gullet i fjor høst.

Det er de nå.

VM-laget er en helt annen skål enn fjorårets flopp, men langt fra umulig å sende hjem før kampen om medaljene tar til i Hamburg. Etter at førstekeeper Viktorija Kalinina forsvant ut med rødt kort rett før pause, slet Russland tungt for å slå ut Sør-Korea. De brukte veldig mange flere krefter enn beregnet på å vinne 35-34 etter ekstraomganger.

For Norge handler veldig mye om å stoppe det trykket bakspillerne skaper - og samarbeidet de har med strekspilleren Ksenija Makejeva. Venstrebacken Polina Vedekhina imponerte med sine ni scoringer og konstante utfordring av det koreanske forsvaret. Sammen med Daria Dmitrieva, Daria Samokhina, Karina Sabirova - og ikke minst OL-gullets største spiller Anna Vjakhireva - er de teknisk nesten fullkomne og ditto vanskelige å håndtere.

Disse seks spillerne gjorde alle målene mot Sør-Korea. Hvis Norge klarer å redusere innflytelsen til Jevgenij Trefilov er mye gjort. Dessuten er sjansen stor for at Katrine Lunde vil være den beste keeperen - selv om Kalinina er tilbake etter det røde kortet.

Defensivt imponerte ikke russerne mot Sør-Korea.

Det er fullt mulig å få forsvaret deres til å svaie langt mer enn på Sotra fem dager VM. Da endte det 29-29.

Med Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Veronica Kristiansen i eksplosiv VM-form er det fullt mulig for Norge å øke antallet scoringer. Nora Mørk ser ut som hun har lyst til å score 30 alene. Trioen satte inn 20 mot Spania. Det holder antagelig i massevis mot russerne også.

Resten kommer an på det defensive. Det er i forsvar Norge vinner dette VM og der har Kari Brattset og Stine Skogrand vokst frem som svært habile erstattere for de to nøklene til EM-gullet for ett år siden, Marit Malm Frafjord og Silje Waade.

I det eneste VM- tapet her i Tyskland mistet Norge tempo og ble løpt over på kontringer av Sverige i 2. omgang. Det var ikke i nærheten av å skje i 8-delsfinalen. Med noe nær full kontroll på returløpene, slapp Norge inn bare 21 mål mot Spania.

Da er det så godt som umulig å tape.

Norge-Russland kan kalles en moralsk finale. TV 2 er lei seg for at den kommer allerede i kvartfinalen. De er nervøse for at går glipp av seerfesten med Norge i semifinale og finale fredag og søndag.

Jeg sier bare: Bring the show on.

Alle nasjoner må kunne slås om Norge skal vinne sitt fjerde VM-gull i håndball.

Når får vi Norge-Russland allerede i kvartfinalen.

Det er ikke mulig å be om noe bedre.

Her er forsvarssjef Kari Brattset etter den tøffe kampen mot Spania.