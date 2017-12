Veronica Kristiansens beste landskamp: Vil være stor stjerne

BIETIGHEIM (VG) (Tsjekkia-Norge 16-34) VM startet tregt for Veronica Kristiansen (27). Men nå har Norges raskeste spiller fått i gang turboen foran fredagens gruppefinale mot Sverige.

Mot tsjekkerne leverte hun sin beste landskamp.

– Jeg har lyst til å vise meg frem og være stor stjerne, sa Veronica Kristiansen til VG før VM og spurte med en latter: - He, he, kan jeg ikke si det?

VM startet ikke helt for spilleren som denne høsten er toppscorer i den danske ligaen med 72 mål for FC Midtjylland og har scoret nest flest av alle i Champions League med 47 mål. Hun bommet nemlig på 12 av sine 17 første skudd i EgeTrans Arena. Men mot Polen snudde det med seks strake mål. Suksessen fortsatte med seks nye scoringer på Tsjekkia. 12 mål på de 12 siste skudd er en enorm fremgang siden problemene mot Ungarn og Argentina sist helg.

– Jeg har jobbet knallhardt både mentalt og fysisk. Både på trening og jeg har sett video av meg selv, så dette var veldig, veldig deilig. Fortsettelsen i mesterskapet for meg går bare en vei. Og det er oppover, sier hun til VG etter den siste målfesten i Tyskland. Kristiansen leverte sitt beste for Norge – helt på høyde med storkampen mot Russland i fjorårets EM.

Veronica Kristiansen leverte en drømmeomgang sammen med Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk mot tsjekkerne. Norge ledet med 13 mål ved pause etter at super-trioen hadde scoret 18 av 20 norske mål.

– Det er viktig at både Nora, Stine og jeg har kommet i gang. Både for oss og for laget. Vi kjenner hverandre godt, alle tre er små med speed i beina. Det fungerer veldig bra. Vi har spilt sammen i mange, mange år. Og det er godt videoarbeid ved siden av trening og ved siden av kamper. Da blir man gode, sier Veronica Kristiansen.

Mjøndalen-jenta har ofte havnet i skyggen av Oftedal og Mørk. Men hun har ingen planer om å forbli der.

– Jeg har jobbet hardt med meg selv både på og utenfor banen. Sett på situasjonene og hvordan jeg beveger kroppen. Så var det det bare å gi litt f… og gå på, forklarer Kristiansen.

Hun gikk for mye på tvers av mål og låste hoften litt i skuddet. Det var nok til å svekke avslutningsegenskapene vesentlig. Med nesen vendt mer direkte mot buret har Veronica Kristiansen skrudd sine kvaliteter tilbake til maksnivået.

For høsten i Danmark har vært ualminnelig god i Danmark. Midtjylland har los på seriegullet og er videre til hovedrunden i Champions League.

USTOPPELIG: Veronica Kristiansen scoret på alle sin skudd mot Tsjekkia. det kunne verken keeper Lucie Satrapova eller Dominika Zachova (i bakgrunnen) gjøre noe med. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Det har vært et veldig godt halvår for meg. Jeg har skutt og scoret mer enn jeg pleier. Det har funket for meg. Jeg er avslappet i kampene, forklarer hun.

Veronica Kristiansen fikk før sesongen kapteinsbindet i klubben.

– Kapteinsrollen har vært viktig for min utvikling. Jeg har vokst som person og som spiller. Den gir meg status som en som skal ta ansvar. Det føler jeg at jeg har gjort.

Hun har spilt mesterskap for Norge siden 2013. Hun har opplevd både VM- og to EM-gull, men føler at hun langt fra har fått ut alt for Norge.

– Jeg har så absolutt også lyst til å ta et nytt nivå som landslagsspiller. Jeg vil gjerne ta med meg det jeg har gjort med klubblaget i Champions League inn på landslaget nå i VM. Jeg har lyst til å stå frem og si: Her er jeg!

Nå vil hun gjerne vise seg frem igjen i gruppefinalen mot Sverige fredag kveld.

– Norge er kanskje 70 prosents favoritter til å vinne, sier Sveriges strekspiller Ulrika Toft Hansen.

Stine Bredal Oftedal var banens beste spiller.

Super-keeper Katrine Lunde om seieren over Tsjekkia.