Veronica Kristiansen om sin VM-gåte: – Irriterende og frustrerende

STUTTGART (VG) Hun har øst inn mål gjennom hele høsten. Men i VM har Veronica Kristiansen (27) bommet mye mer enn hun har truffet. Og skjønner ikke hvorfor.

– Det er irriterende og frustrerende, sier Kristiansen til VG foran tirsdagens VM-kamp mot Polen.

I danske Midtjylland har hun blitt utpekt til kaptein og hatt eksplosiv suksess denne høsten. Hun er toppscorer i den hjemlige serien med 72 mål og er nummer to på toppscorerlisten i Champions League med 47 scoringer.

Men i VM-åpningen har det kun blitt fem mål på hele 15 skuddforsøk. Veronica Kristiansen har hylt ut sin forbannelse ute på banen.

– Jeg bruker ordet f ... ganske mye, sier hun og er litt i villrede.

– Jeg vet ikke helt. Jeg føler ikke at jeg gjør ting annerledes enn jeg pleier, sier hun og setter stor pris på at bare to av ni VM-kamper er spilt.

– Det er mulig at jeg skyter i vanskelige situasjoner og ikke tar de riktige sjansene. Dessuten har jeg noen «vaneskudd» til høyre for keeper. Jeg tror alle har blitt reddet. Kanskje jeg må slutte å tenke og bare fyre løs, sier Veronica Kristiansen.

– Jeg jobber både mentalt, på trening og med video for å få det til å løsne. Jeg må se på hvilken inngang jeg har i skuddet, hvordan jeg beveger meg og hvor keeperen står.

Hun får hjelp av den mentale coachen Tom Henning Øvrebø og får også tips fra trener Mia Høgdahl, som selv ble kåret til verdens beste spiller i 1994.

– Jeg skal gå gjennom en del situasjoner og kommer til å sette meg ned med henne. Så får vi se på avstand til forsvaret, rytme i skuddet og hvordan hun har kroppen mot mål. Det kan se ut som hun går for skrått på i forhold til å få den oversikten hun trenger i forhold til keeper, forklarer Høgdahl.

Stine Bredal Oftedal er Veronica Kristiansens nabo i den norske backrekka. Hun sier:

– Selvsagt er det annerledes i et landslag. I Midtjylland henger alt på henne. Her er det fryktelig mange som kan gjøre ting både på egen hånd og i et lag. Men helt ærlig: Jeg er veldig trygg på at kommer hun til å løse dette. Fordi hennes kvaliteter er ekstreme.

