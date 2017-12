LEIPZIG (VG) (Sverige-Slovenia 33-21) De fortsatte der de slapp mot Norge. Sverige gikk lekende lett videre i VM. Nå blir det kvartfinale for første gang på 16 år. Det er er klart for revansjeoppgjør mot Danmark.

Danskene brukte søndagskvelden i håndball-VM til å slå ut vertsnasjonen Tyskland. Line Haugstedt fikk rødt kort allerede etter 22 minutter. Men danskene hadde kontroll på tyskerne og vant til slutt 21-17 i Magdeburg. Tidligere Larvik-keeper Sandra Toft leverte en sterk kamp.

For to år siden slo Danmark ut Sverige i 8-delsfinalen i sitt eget VM hjemme i Herning. Tirsdag vil svenskene ha revansje og sikre seg sin første plass i VM-semifinalen noen sinne. I kvartfinalen har de Sverige ikke vært siden Italia-VM i 2001.

– Jeg vet ikke om vi har fattet dette ennå. Jätteroligt!, sier kapteinen Sabina Jacobsen til VG.

– Vi trodde dette skulle bli en mye hardere kamp, men vi var utrolig godt forberedt.

KEEPERHELT: Johanna Bundsen hadde full kontroll på Slovenia med 19redninger. Sverige var aldri truet i 8-delsfinalen og Bundsen ble hyllet som banens beste spiller. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Sverige møtte danskene i to kamper rett før VM. En seier til hvert lag.

– Det blir en riktig tøff match, mener Jacobsen, som bare var skuffet over at bare 1160 tilskuere så kampen i Arena Leipzig. mandag kveld er det Norges tur mot Spania øst i Tyskland.

Cupspillet i VM 8-delsfinaler søndag: Ungarn-Frankrike 26-29, Serbia-Montenegro 29-31, Sverige-Slovenia og Tyskland-Danmark . 8-delsfinaler mandag: Romania-Tsjekkia (kl. 17.30), Russland-Sør-Korea (kl. 17.30), Japan-Nederland (kl. 20.30) og Spania-Norge (kl. 20.30). Kvartfinaler tirsdag: Montenegro-Frankrike, Danmark-Sverige.

Kvartfinaler onsdag: Russland/Sør-Korea-Norge-Spania, Romania/Tsjekkia-Japan/Nederland.



Sverige gikk som ventet rett i ledelsen mot Slovenia: 6-2 allerede etter 10 minutter. Keeper Johanna Bundsen reddet 13 baller før pause da svensken ledet 18-12. Både lange Johanna Westberg og korte Nathalie Hagman herjet med slovenerne. Kvartfinaleplassen kunne ikke glippe.

De siste 30 minuttene ble en ren transportetappe til kvartfinalen. Isabelle Gulldén & co. har sjelden hatt det enklere og vant til slutt med 12 mål. Westberg ble toppscorer med ni scoringer.

Alma Hasanić Grizović (28) er også klar for kvartfinalen i VM etter at Storhamar-keeperens Montenegro slo naboen Serbia 31-29 i den første 8-delsfinalen Grizović spilte i 2014 en landskamp for Norge.

I tirsdagens kvartfinale møter montenegrinerne - som er trent av svenske Per Johansson - Frankrike. De slo Ungarn 29-26 i søndagens andre 8-delsfinale.

