Stine Bredal Oftedal etter tapet: – Gjør veien videre tøffere

LEIPZIG (VG) Stine Bredal Oftedal (26) innser at håndballjentene må betale dyrt for Sverige-tapet. Etter mandagens 8-delsfinale mot Spania kan Russland vente allerede onsdag.

– Det gjør veien videre tøffere. Sånt sett er det ødeleggende, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Etter en lang, vond natt hadde Norge lørdag 48 mil i buss mellom Stuttgart og Leipzig. Mandag kveld starter VM-cupspillet mot de fysisk tøffe spanjolene. Mens Sverige får enklere motstand i Slovenia før Tyskland eller Danmark venter i kvartfinalen. Det kan bli autobahn til sluttkampene i Hamburg fir Isabelle Gulldén & co.

Mens Stine Bredal Oftedals landslag må ta den mye mer utfordrende veien om Magdeburg for å møte Russland i en kvartfinale. OL-vinneren er klare favoritter mot Sør-Korea i sin 8-delsfinale.

8-delsfinalene i VM Søndag: Ungarn-Frankrike (kl. 17.30), Serbia-Montenegro (kl. 17.30), Sverige-Slovenia (kl. 20.30) og Tyskland-Danmark (kl. 20.30). Mandag: Romania-Tsjekkia (kl. 17.30), Russland-Sør-Korea (kl. 17.30), Japan-Nederland (kl. 20.30) og Spania-Norge (kl. 20.30).

– Kanskje fikk vi en vekker som gjør det vanvittig tøft for Spania å møte oss. Vi pleier å være flinke til å justere oss inn. Men selvfølgelig er det å få Spania og så eventuelt Russland – hvis man virkelig skal spekulere videre – så er det en tøffere vei.

Bredal Oftedal forteller at hun slet med å sove og har «kjent litt på det» etter det svært overraskende tapet for svenskene.

– Nå har vi satt oss selv i denne situasjonen og da må vi ta den, sier hun.

– Vi slapp inn for mange mål. Vi tapte for mange dueller og ble overspilt noen ganger. Sverige fikk det for enkelt.

Thorir Hergeirsson har det siste døgnet analysert Norges første tap på 30 landskamper – og sett tre av Spanias EM-kamper på video.

– Det er småting i forsvar og tålmodighet i angrep. Da vi hadde tålmodighet i angrep, scoret vi eller kom til gode sjanser mot Sverige. Vi fikk mål imot da vi hadde tidlige avslutninger. Det er enkelt å si når vi har sett kampen igjen. Vi må tyne motstanderen mer for å skape muligheter, mener landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Det var problemet, sier Bredal Oftedal.

– Vi stresset oss opp i stedet for å være lure. I stedet tok vi noen sjanser for tidlig. Jeg vet ikke hvorfor. Så synes jeg også at vi løp for dårlig utover i kampen. Det taper vi på, mener hun og legger til:

– Vi hadde noen bomskudd og tekniske feil som ble veldig skjebnesvangre. Det var helt supert å score 18 mål i 1. omgang. Det er synd at det stopper opp. Jeg vet ikke om vi ble litt stresset av at vi føler at de scoret for mye. Det er i så fall dumt.

