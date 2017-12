Sjekk seiersrekken mot Spania: – Vi kriger oss gjennom kampene

LEIPZIG (VG) Sverige-tapet sved som en håndball midt i fjeset. Men nå handler alt om Spania. Det er få nasjoner Nora Mørk, Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal har bedre tak på.

– Vi har god utholdenhet i laget. Vi fortsetter å male på. Vi gir oss ikke. For Spania har vi ligget under mange ganger, men vi kriger oss gjennom kampene mot dem, forklarer Mørk.

Etter å ha vært ute i to sesonger med karrieretruende kneskader, kom hun tilbake i mesterskap for Norge i 2013. Nora Mørk hamret inn åtte mål mot Spania i comeback-kampen.

Norge slo Spania 22-20. Dette landslaget fortsatte med 29-26 over spanjolene i hovedrunden av EM 2014 og gjentok suksessen med 28-25 i finalen. Vant 29-26 på vei mot VM-gullet i 2015. Under OL i Brasil skjedde det igjen. Spania falt 27-24 for et hardt kjempende Norge.

Tre spillere står klart frem i VGs statistikk fra Spania-kampene de siste årene: Nora Mørk (snitt 7,60 på vår spillerbørs), Stine Bredal Oftedal (VG-snitt 6,50) og Veronica Kristiansen (VG-snitt 6,50) og. Til sammen har trioen scoret 57 mål mot mandagens motstander.

– Jeg føler at spanjolene spiller et forsvar hvor vi kan komme på halvdistanse. Det er noe jeg kan utnytte veldig godt. Det samme gjelder for Stine og Vikki. For oss handler det aller mest om å sette vårt eget forsvar, mener Nora Mørk med 28 mål på 47 skudd mot de spanske jentene i mesterskap.

Det skal nok litt til før vi får en kopi av denne elleville scoringen i kveld:

Norge-Spania i mesterskap OL 2016: Seier 27-24 VM 2015: Seier 29-26 EM 2014: Seier 28-25 (finale) EM 2014: Seier 29-26 VM 2013: Seier 22-20 OL 2012: Tap 20-25 VM 2011: Seier 30-22 VM 2009: Seier 31-26 EM 2008: Seier 34-21 (finale) EM 2008: Uavgjort 21-21 EM 2004: Seier 26-25 VM 2003: Tap 26-27 EM 1998: Seier 27-21







Marta Mangue har ofte vært en tøff motstander for Norge. Nå er veteranen borte. Nerea Pena og Alexandrina Barbosa står frem som Spanias klart farligste spillere. Pena sa i Rio-OL til VG at hun “elsker å møte Norge”. I VM startet det spanske midtpunktet moderat, men Ferencvaros-stjernen scoret 10 mål i den siste gruppespillkampen mot Slovenia.

– Vi har klart å lære underveis i kampene mot Spania. Pena har ofte scoret 9-10 mål mot oss, men vi har klart å snurpe det sammen mot slutten. Igjen blir det viktig å løpe. Det har vi tjent på tidligere mot dem, sier Stine Bredal Oftedal og legger til:

– Jeg synes Spania er fin motstander. De kan skape trøbbel for oss. De ønsker å ødelegge med forsvarsspillet sitt. Jeg er ganske overbevist om at vi får fart på det og er gode med og uten ball, så passer Spania oss godt.

En av VMs største stjerner sendte en morsom hilsen til Heidi Løke. Sjekk den ut her:

– Jeg har sett to kamper og det er definitivt ikke noen umulig oppgave. Det handler om å stoppe Pena og Barbosa ved å være knallharde, stoppe dem tidlig og se hva dommerne tillater, mener Veronica Kristiansen.

Norge har tapt flere privatkamper mot Spania de siste årene, men når det kommer til mesterskap plager den norske bakspillertrioen de røde og gule. Ofte assistert av Heidi Løke.

Ytterligere åtte av VM-spillerne har vært med på en eller flere av kampene.

Katrine Lunde har ikke opplevd en stor kamp mot dem siden VM i 2013, men keeperen har hatt store opplevelser mot Spania tidligere. Hun sto glimrende i EM-finalen 2008, VM-bronsefinalen 2009 og i VM-semifinalen 2011. Alle kampene ga solide norske seire.

– Jeg har ikke hatt det så veldig jævlig etter Sverige-tapet. Jeg har bare forsøkt å fokusere på det vi kan gjøre noe med. Og det er Spania, sier Nora Mørk.

– Det var surt og vår egen feil. Jeg hadde vært bekymret om vi hadde vært kjempegode og tapt mot Sverige. Men det skjedde ikke. Nå må vi bare tro videre på det konseptet vi har. For det synes jeg er det beste. Vi har spillemessig veldig mye å komme med, vi har mange forskjellige kvaliteter i laget, også vet jeg at vi har vært ute en vinternatt før, mener hun.

– Vi er knalltøffe i hodet. Etter et tap står vi bare tettere sammen og går inn på banen igjen som en stor enhet som skal krige oss ut av det. Tapet mot Sverige sved og når går det en f… i oss alle sammen, sier Veronica Kristiansen.

Spania-Norge, mandag kl. 20.30 (TV 2)

Nora Mørks tvillingssøster imponerer landslaget med håndballtriks: