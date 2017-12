Russisk spiller om Trefilov: – Han har lovet å ikke kalle oss kyr

MAGDEBURG (VG) I kveld skal Norge forsøke å slå Russland ut av VM. På sidelinjen: Den omstridte treneren Jevgenij Trefilov (62).

– Jeg er glad jeg ikke skjønner russisk, for å si det slik. Jeg spilte med en russisk jente i Györ, hun sa det ikke kom mye pent ut av munnen hans på banen, men at han var veldig allright ellers. Jeg er i alle fall glad Thorir (Hergeirsson) ikke er sånn, sier Heidi Løke til VG.

VG LIVE: Følg Norge - Russland LIVE fra klokken 20.30.

Det er bare timer igjen til teppet går opp for Norges vinn-eller-forsvinn-forestilling mot Russland. På scenen står også håndball-legenden Jevgenij Trefilov, den russiske bamsen som har produsert overskrifter i to tiår.

Siden 1997 har han, med unntak av en kort pause i 2012, trent det russiske håndballandslaget for kvinner. Trusler, ufine ord og raseriutbrudd er synonymt med Trefilov, som har styrt Russland med jernhånd gjennom sin tid som sjef.

– Han er spesiell i stilen. Jeg er egentlig glad jeg ikke skjønner hva han sier. Men jeg har hørt at han er i fyr og flamme på kamp, og roligere utenfor. Det er jo litt slik som meg, det, hehe, sier Nora Mørk til VG.

– Men ikke på samme måte, da. Jeg slenger ikke så mange slike gloser på banen.

Trefilov til VG: – Alt som skjer i verden er på grunn av kvinner - også krig

– Har lovet å ikke kalle oss kyr



Russland tok seg til kvartfinalen i VM med et nødskrik. De trengte ekstraomganger for å tvinge Sør-Korea i kne, og kvalifisere seg for kvartfinalen mot Norge. Trefilov var som vanlig intenst engasjert nede på benken, og vingspiller Julija Managarova sier til Sport Ekspress at det har kommet noen gloser fra treneren også i dette mesterskapet.

– Han sa: dere ser ut som babusjkaer (bestemødre) med tekoker. Skal dere servere

motstanderen te også?

– Han har også lovet at han ikke skal kalle oss kyr i mesterskapet.

For det kan kameraene fange opp, sier Managarova.

Apropos trenere - har du sett det svenske trenerteamets garderobedans?

Forbannet Trefilov: – Si fra om dere er gravide før to dager før fødselen

Her er noen av de mest kjente Trefilov-kontroversene:

• «Forbaska pyser. Fy f***. Møkkafolk», sa Trefilov under en real tirade i 2007. «Hør her, din geit. Hvor sender du ballen?». TV 2 fulgte den russiske bamsen med TV-kamera gjennom en kamp, og sørget for å få alt han sa oversatt til norsk. «Hvor skulle du? Jeg skulle gitt deg en på hodet», fikk en av spillerne klar beskjed om.

• Under OL i 2008 reagerte Thorir Hergeirsson sterkt på Trefilovs oppførsel, og sa blant annet dette til VG: – Han tyranniserte og terroriserte spillerne gjennom hele OL. Og fortsatte i finalen.Trefilov påfører de russiske spillerne et stressnivå som trekker dem ned i stedet for opp.

• To trenere som har hatt en drøss dueller på parketten, er Marit Breivik og Trefilov. Russeren har uttalt at han har respekt for Breivik, men sa i 2008 også følgende: – Hun er en god trener. Det har jeg alltid sagt. Men hun er kvinne, og en kvinne i trenerrollen passer ikke helt.

• Året etter kom han med nok et stikk mot kvinner: – Russisk håndball har to store problemer. For herrene er det militæret. For damene er det babyer. Det er meget vanskelig å komme tilbake i god form etter en graviditet.

• Også denne høsten skapte Trefilov overskrifter på bakgrunn av graviditet. Da Viktorija Žilinskaitė takket nei til en plass i VM-troppen fordi hun skal ha barn, sa han følgende:

– Jeg ber om at de rapporterer om at de er gravide ikke to dager før fødselen, men tidligere. Jeg hadde allerede kjøpt billett til VM til en spiller, og så kommer hun og forteller at hun er gravid.

• Russland slo Norge i semifinalen under OL i Rio, men før lekene startet sa han følgende til VG: – Generelt så skjer alt i verden på grunn av kvinner, også krig.

Mystisk Breivik-gave



Kontroverser til tross - de norske håndballjentene gleder seg til å møte russerne og Trefilov i kveld.

– Jeg liker ham skikkelig godt. Han er en stor bamse. Han smiler alltid til meg, og sier hei. Han kan ikke et ord engelsk, men det er bare koselig, sier Camilla Herrem til VG.

– Hva er ditt beste Trefilov-øyeblikk?

– Det kan jeg ikke si... Men det er veldig bra. Han kom med en gave til Marit Breivik, for mange år siden, i 2008. Marit var ikke der, så jeg tok i mot den. Jeg kan ikke si hva det var, men det var veldig kult, ler Herrem.

For den nysgjerrige leser kommer herved en liten skuffelse: Breivik vil ikke avsløre hva gaven besto av.

PS: Kampen mellom Norge og Russland starter klokken 20.30. Du kan følge den i VGs direktestudio her, eller se oppgjøret på TV 2.