STUTTGART (VG) Helene Gigstad Fauske (20) fikk sin mesterskapsdebut for Norge mot Argentina. Nå vil hun ha mer spilletid.

Da Thorir Hergeirsson tok ut VM-troppen tidlig i november var 20 år gamle Helene Gigstad Fauske en av de aller største bombene. I andre VM-kamp mot Argentina fikk hun sin mesterskapsdebut.

– Det var utrolig gøy å få spille til slutt, og å få inn et mål også. Det har kriblet veldig på benken i kampene hittil, så det var gøy å prøve seg litt, sier Fauske.

– Du mener du bør få spille her?

– Ja, det er i alle fall målet mitt å bli en sentral spiller. Så ja, svarer hun.

– Hvor langt er du unna det?



– Det er vanskelig å si, for det er en kabal som må gå opp og Thorir må finne ut av hvem han mener skal inn i laget.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg debuterte. Nå må jeg prøve å lande litt og fokusere på ny kamp, sier Fauske dagen derpå.

Å være fornøyd med debuten har hun all grunn til å være. Hun kom inn i sluttminuttene, banket inn Norges siste scoring i krysset og fikk vist frem potensialet sitt.

VG-børsen: Slik spilte Norge mot Argentina

I videoen under kan du bli bedre kjent med alle mesterskapsdebutantene:

Spiller litt «som en gutt»

Fauske gikk fra Stabæk til FC Midtjylland foran denne sesongen. Der er hun blant annet lagvenninne med landslagskollega Veronica Kristiansen.

– Jeg er ganske teknisk, og jeg liker å se detaljer. Jeg vil utføre alt riktig. Mange sier jeg har en «guttestil», fordi jeg liker å finne på litt andre ting som morsomme innspill, finter og utspill til kant. Jeg går inn med selvtillit på banen. Man må ha selvtillit for å få til noe på banen, sier den tidligere Stabæk-spilleren.

Fauske mener selv at hun kan bidra med spilleforståelse og allsidighet.

– Jeg har aldri hatt noe spesielt forbilde på håndballbanen. Det er sånn jeg har blitt allsidig, jeg tar litt fra alle, sier hun.

Les også: Veronica Kristiansen skjønner ikke hvorfor hun bommer

– Stine Bredal Oftedal er mitt forbilde

– Det er en lettelse og en god følelse. Det gir motivasjon til å fortsette videre. Det forsterker egentlig bare opplevelsen av å få være her, sier Emilie Christensen, som også spilte sin første kamp i et mesterskap for Norge mot Argentina.

Hun har gått gradene i Fana, Glassverket og er nå eneste Larvik-spiller på landslaget. Før uttaket hadde hun ikke spilt en eneste A-landskamp, og var kanskje en enda større overraskelse i troppen enn Fauske.

Analyse: Norge har en dopingbefengt utfordrer

Men hun har hard konkurranse om plassen på landslaget – kaptein Stine Bredal Oftedal spiller i samme posisjon. Det gjør absolutt ingenting, sier jenta fra Os.

– Hun er mitt håndballforbilde. Jeg synes hun er en fantastisk person. Måten hun har tatt meg imot på og spillestilen hennes er veldig inspirerende. Hun er fascinerende å følge med på. Jeg snapper opp masse gode tips og triks. Jeg ser på alt hun gjør, og prøver å gjenskape noe av det samme selv, sier hun.

Her kan du også høre hva debutanten sa rett etter kampen mot Argentina: