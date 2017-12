BIETIGHEIM (VG) (Norge – Polen 35-20) Tre storseirer og avansement er status for håndballjentene etter tre VM-kamper. Tirsdag kveld herjet de med Polen.

Uten Heidi Løke og Emilie Hegh Arntzen, som sto over kveldens kamp etter magetrøbbel, ble det nok en storseier og en fantastisk kamp for håndballjentene, som nå har vunnet tre kamper av tre mulige i mesterskapet.

De to gjenværende kamper å spille i gruppespillet, mot Tsjekkia torsdag og Sverige fredag, blir ren formalitet for et norsk lag som vil terpe på å bli enda bedre.

Etter den suverene seieren tirsdag kveld er Norge allerede klare for åttedelsfinale. Den spilles enten 10. eller 11. desember, i Leipzig eller Magdeburg.

Men det hadde ikke alle det norske spillerne fått med seg.

– Nei, er vi videre? Det visste jeg ikke, men da gjelder det å få en så god plassering som mulig. Vi er ikke ferdig med jobben ennå, sier Vilde Ingstad til VG.

I Løkes fravær spilte Ingstad til en syver på børsen på streken og scoret to mål på to forsøk.

Heller ikke strek-kollega Kari Brattset hadde fått med seg avansementet.

– Ja, vi er kanksje klare? Så bra! Det er veldig bra, men det er som forventet også. Vi skulle ta oss videre der, og nå skal vi sikre førsteplassen, sier hun til VG.

Var nervøs før kampen

En annen som var i godt slag var Stine Bredal Oftedal.

– Det var overraskende bra. Selvfølgelig vet vi at vi kan ende opp med å spille så godt, men i forhold til det vi har sett av Polen før og sånn som vi forberedte oss trodde jeg det skulle bli tøffere fra starten av, sier Stine Bredal Oftedal til VG, men advarer samtidig:

– En veldig god start, men vi må passe på nå!

– Er det fare for å bli litt for høye?

– Jeg tror egentlig ikke det, men det gjenstår å se, sier hun og legger til:

– Jeg tror bare vi må fortsette å gjøre grovarbeidet sånn som vi gjør, og det er det det handler om. Og før kampen i dag var jeg kjempenervøs! Positivt nervøs, men fortsatt spent og nervøs. Det tror jeg er viktig å holde på.

– Alt stemte bra

Som i åpningskampen mot Ungarn, da Norge spilte en bortimot feilfri første omgang, fikk håndballjentene en suveren start mot Polen.

Norge satte et voldsomt tempo i angrep fra start, og Polen ble tidvis kontret i senk – i det som antatt skulle være den tøffeste kampen hittil i VM.

– Det var veldig bra. Alt stemte bra. Vi klarer å sette forsvaret og kjøre etterpå mot dem, da blir det mye mål, sier Kari Brattset til VG.

Hun scoret kampens første fra strek. Camilla Herrem tricket inn mål på kontringer, kaptein Bredal Oftedal var briljant, mens Katrine Lunde sto nok en god kamp mellom stengene.

– Vi trodde det skulle bli en jevnere kamp. Men de ser jo litt dårlig ut når vi spiller bra. Vi får bare ta med oss det at vi klarte å holde oss nede på 20 mål, fortsatte hun.

To fantastiske keepere

Veronica Kristiansen fikk også endelig uttelling i angrep. Etter to bom i åpningen, satte hun seks av seks i nettet. Hun ble også kampens toppscorer.

Men det var ikke bare fremover at det stemte for Norge. Lunde sto en av sine beste kamper i mål og ble belønnet med en 9'er på VG-børsen etter sin tredje kamp på rad med en redningsprosent på 50.

– Vi har to keepere som er helt fantastiske og stenger buret totalt. Kathrine var helt suveren. Hun er helt fantastisk, og er i bra form. Det gjør at vi kan kontre inn de lette målene, og det er viktig, sa Amanda Kurtovic til VG.

Norge ledet på det meste med hele 16 mål. I kampens to siste spilleminutter ble håndballjentene hyllet med trampeklapp.

