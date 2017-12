BIETIGHEIM (VG) (Norge – Polen 35-20) Tre storseirer og avansement er status for håndballjentene etter tre VM-kamper. Tirsdag kveld herjet de med Polen.

Uten Heidi Løke og Emilie Hegh Arntzen, som sto over kveldens kamp etter magetrøbbel, ble det nok en storseier og en fantastisk kamp for håndballjentene, som nå har vunnet tre kamper av tre mulige i mesterskapet.

– Det er cupspillet som er det viktige, sa Thorir Hergeirsson til TV 2 etter at seieren var i boks.

De to gjenværende kamper å spille i gruppespillet, mot Tsjekkia torsdag og Sverige fredag, blir ren formalitet for et norsk lag som vil terpe på å bli enda bedre.

– Det er viktig å øve på å vinne kamper. Det vi er mest opptatt av nå er å få spillet til å sitte og få flere involvert, fortsatte Hergeirsson til kanalen.

Norge satte et voldsomt tempo i angrep fra start, og Polen ble tidvis kontret i senk – i det som antatt skulle være den tøffeste kampen hittil i VM.

Etter den suverene seieren tirsdag kveld er Norge allerede klare for åttedelsfinale. Den spilles enten 10. – eller 11. desember i Leipzig eller Magdeburg.

Full fart fremover

Som i åpningskampen mot Ungarn, da Norge spilte en bortimot feilfri første omgang, fikk håndballjentene en suveren start mot Polen.

For så å si alt stemte for de norske jentene før pause, særlig i angrep hvor Polen var nærmest sjanseløse da Norge satte fart.

Kari Brattset scoret kampens første fra strek. Camilla Herrem tricket inn mål på kontringer, kaptein Stine Bredal Oftedal var briljant, mens Katrine Lunde sto nok en god omgang mellom stengene. Hun tror motstanderne gruer seg til å møte et forrykende norsk lag.

– Jeg tror mange gruer seg til å møte oss. Og det er ikke noe som er bedre enn det, sa Lunde til TV 2.

Veronica Kristiansen fikk også endelig uttelling i angrep. Etter to bom i åpningen, satte hun seks av seks i nettet. Hun ble også kampens toppscorer.

– Vi setter taklingene våre fra start og vi løper gjennom hele kampen. Da ser vi at Polen blir slitne, sa Kristiansen til TV 2, som bare kalles «Vicky» av lagvenninnene.

Norge hadde på det meste en ledelse på ni mål i første omgang da det sto 17-8, og ledet 18–11 da lagene gikk i garderoben.

Grimsbø fikk sin revansje

Norge fortsatte hardkjøret med de polske jentene også etter pause. Sanna Solberg gjorde et fantastisk innhopp på venstrekanten, mens Stine Skogrand storspilte på motsatt side.

I angre omgang kom Kari Aalvik Grimsbø inn i målet–og fikk sin revansje etter kampen mot Argentina, hvor hun fikk 1 på VG-børsen. Hun startet innhoppet med strafferedning og redning på skudd fra distanse.

Norge ledet på det meste med hele 16 mål. I kampens to siste spilleminutter ble håndballjentene hyllet med trampeklapp. De vant til slutt kampen 35–20.

