Norge herjet med Russland i ellevill målfest - klare for VM-semi

MAGDEBURG (VG) (Norge - Russland 34-17)Det skulle bli jevnt, det skulle bli en beintøff knokkelkamp, det skulle bli en thriller. I stedet lekte de norske håndballjentene seg videre til en VM-semifinale.

Allerede fra første stund i kveld var det tydelig: Norge hadde bestemt seg. De skulle til en semifinale i VM, koste hva det koste ville. Håndballjentene hadde varslet krig, og Russland fikk for alvor merke hva den norske seiersmaskinen er i stand til å gjøre.

Kvartfinalen mellom de to gigantenevar på forhånd spådd å skulle bli en uhyre jevn batalje mellom to temposterke rivaler. Håndballjentene var klare på én ting før kampen - skulle Russland tvinges i kne, måtte forsvaret sitte.

Det satt. Og bak forsvaret sto en særdeles god Katrine Lunde. Summen av disse to sørget for at Norge kun slapp inn åtte mål i løpet av første omgang i Magdeburg.

Uhyre sterkt, og da det samtidig stemte framover på banen, kunne den russiske treneren Jevgenij Trefilov rase så mye han ville nede på sidelinjen: Hans jenter ble regelrett overkjørt av de norske jentene før pause.

Riktignok åpnet det rufsete. De første fem minuttene av kampen var preget av personlige feil, men heldigvis for Norges del gikk det begge veier. Da Norge hadde kommet skikkelig i gang, med et par Nora Mørk-scoringer og noen Lunde-redninger, så de seg ikke særlig tilbake.

Etter ti minutter var ledelsen kommet opp i 5-1, noen minutter senere hadde Norge en luke på hele seks mål. Det meste satt der det skulle framover på banen, og bakover sto spillere som Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal, Stine Skogrand og Kari Brattset for en forsvarsleksjon.

Da pausesignalet lød i hallen i Magdeburg, var stillingen 15-8 i favør Norge. Da var det ikke mye å rette på for Thorir Hergeirsson i hvilen - i den andre garderoben var det antakelig langt høyere temperatur.

Herjet



Det ble ingen russisk opptur etter pausen heller. I stedet fortsatte Norge å male på, og plutselig var de kommet opp i en ellevill timålsledelse. De norske jentene holdt regelrett lekestue med russerne, som fortsatte å gjøre feil etter feil etter feil.

Ti måls ledelse ble til 12. 12 ble til 13. 13 ble til 14. 14 ble til 16. Både Nora Mørk, Kristiansen og Oftedal dunket inn mål for Norge, og Katrine Lunde hadde ingen planer om å la de russiske jentene få særlig mange mål å juble for.

I det forrige møtet mellom disse to nasjonene, i Møbelringen cup før avreise til VM, ble stillingen uavgjort. I dag var det ingenting å lure på - Norge møter Nederland til semifinale på fredag.

