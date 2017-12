Norge er VM-favoritt med stor F - men har en dopingbefengt utfordrer

ANALYSE: Ingen tvil. Norge fremstår som VM-favoritten med stor F. Største utfordrer ser ut til å bli dopingbefengte Russland. Det er grunn til å være skeptisk til håndballaget også. Dessverre.

Og den F’en står for fart og forsvarsspill. Håndballjentenes to kjerneverdier er begge løftet frem mot VM-åpningen.

Forsvarsspillet satt ikke fra start i 15-målsseieren over Argentina, men det er lett å se konturene av et norsk forsvarsverk det er direkte vondt å spille mot. Kari Brattset er på rekordtid bygget opp til en klok forsvarssjef.

Heidi Løke: Nær toppnivå igjen

Med det defensive på plass kommer kontringene i en evig strøm det er umulig å verne seg mot for samtlige 23 VM-lag. Argentina fikk 17 baklengs på kontra på en dag da Kari Aalvik Grimsbø slet blytungt i mål gjennom en hel omgang. Katrine Lunde er motsetningen med kamp nummer to på toppnivå.

Det er vanskelig å være nervøs for det norske keeperspillet selv om verdens beste keeper de siste sesongen - Grimsbø - hadde en svart dag på jobben. Hun har rutine nok til å komme sterkt tilbake.

Det vil være en sensasjon om ikke Norge drar videre til Leipzig som gruppevinner lørdag.

Norge kan på en elendig dag tape for Polen (tirsdag), Tsjekkia (torsdag) eller Sverige (fredag), men det er ytterst lite sannsynlig at de ryker i to av disse tre kampene. Nøkkelspillere som Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Heidi Løke og Camilla Herrem er i form. De kommer til å plage de tre neste motstanderne også.

Åpningshelgen i VM har bydd på et par sjokk. Hvem skulle tro av sølvvinneren fra sist VM og EM, Nederland, skulle ryke på et tap for Sør-Korea? Slovenias første VM-kamp siden 2005 endte med seier over medaljekandidat Frankrike. Og verdensmesteren fra 2013, Brasil, har spilt uavgjort mot Japan og slått Tunisia med ett mål.

ANALYSE: VGs håndballreporter Jostein Overvik følger VM i Tyskland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det er grunn til å tro et lag som Serbia er en like sterk medaljekandidat. Etter trenerbytte er de fleste stjernene fra VM-sølvet for fire år tilbake. Montenegro stiller også med sitt sterkeste lag etter at svenske Per Johansson tok over som landslagssjef rett før VM. Det endte med en soleklar seier over Danmark i VM-premieren.

I tillegg har både Spania og Romania fått en fornuftig start på EM. Cristina Neagu og rumenerne er inne i år to med Györ-trener Ambros Martin som trener. Det bør gi uttelling.

Russland er likevel Norges fremste rival om gullet. 29-29-kampen forrige helg viste et russisk lag som er i ferd med å få tilbake trykket og intensiteten fra OL. VM-innledningen har vært bra. Søndag kveld ble et forsterkede Montenegro slått 28-24. Da det skulle avgjøres sto klassespillere som Daria Dmitreva og Anna Vjakhireva frem. De står ikke mye tilbake for Nora Mørk og Camilla Herrem - for å si det sånn.

Men det hviler en skygge over det russiske laget. Den samme skyggen som sverter hele Russland. Tre unge spillere testet positivt under junior-EM i sommer. Blant dem A-landslagsspilleren Antonina Skorobogatchenko. Hun spilte mot Norge i senior-EM for ett år siden.

Jevgenij Trefilovs kjempetalent er utestengt fra VM. Hans mangeårige samarbeidspartner Vjacheslav Kirilenko ledet juniorlaget i dopingskandalen på stoffet metadon. Den har skapt bølger i det russiske idrettssystemet helt opp til visestatsminister Vitalij Mutko.

Det lukter ikke veldig godt av Norges hovedutfordrer til VM-gullet.

