Nederlandsk stjerne om mammaduellen mot Løke: – Heidi er så sterk

HAMBURG (VG) I vår ble Estevana Polman (25) mamma til vesle Jesslyn. Nøyaktig én uke senere kom Heidi Løkes (34) sønn Oscar til verden. I kveld møtes mødrene til knallhard VM-duell.

– Vi har begge vist at det er mulig å få barn i løpet av en profesjonell karriere. Jeg har så mye respekt for Heidi, hun kom så raskt tilbake - og hun har et barn til i tillegg. Hun har gjort en god jobb, sier den nederlandske backspilleren Estevana Polman til VG.

Sett denne? Derfor mener de Oftedal er blant verdens beste spillere

Da de norske håndballjentene ankom spillerhotellet i Hamburg ved totiden torsdag, kom Heidi Løke trillende inn med vesle Oscar på fem måneder. Han ble født 30. juni i år.

Nøyaktig én uke tidligere, den 23. juni, ble en annen liten håndballbaby født. Vesle Jesslynn, datter av Polman og den tidligere Real Madrid- og Tottenham-spilleren Rafael van der Vaart.

– Heidi fikk jo en liten gutt. Jeg har en jente. Kanskje de kan matches, ler Polman.

De nederlandske jentene har en klar melding til Norge - på norsk:

– Ikke uslåelig



Tidligere denne uken møttes faktisk vesle Oscar og Jesslyn for første gang, mens mødrene deres utvekslet gratulasjoner og hilste på hverandres små. Fredag kveld møtes mødrene igjen, denne gangen i en real mammaduell.

Norge mot Nederland i semifinale. I potten ligger en billett til selve VM-finalen.

– Norge er det beste laget i verden, men de er ikke uslåelige, sier Polman.

– Nederland har gode spillere i alle posisjoner, så det blir tøft. Men vi skal stå i mot det, altså, sier Løke.

Heidi Løke om VM-livet med Oscar: – Jeg blir mer avslappet

Løke har vesle Oscar og samboeren Bjørn Vestrum Olsson med seg på spillerhotellet gjennom hele mesterskapet. Polman har foreldrene, kjæresten Rafael van der Vaart og lille Jesslyn boende et annet sted, men hun ser dem så ofte hun kan.

Under kvartfinalen mellom Tsjekkia og Nederland satt hele Polmans familie på tribunen, og etter kampslutt var hun rask med å løpe bort og ta i mot gratulasjoner med VM-triumfen.

– Å ha dem der som støtte, det er så godt. Jeg kan se opp på tribunen, de er der, og da kan jeg skinne. Det er den beste følelsen i verden. Jeg koser meg mer under mesterskapet nå enn jeg har gjort tidligere - jeg nyter de små tingene. Å høre nasjonalsangen, det er så spesielt. Man har lett for å glemme slikt når man spiller mange mesterskap, nå har jeg lært meg å nyte det igjen, sier hun.

Det hjelper også å ha en kjæreste som vet alt om det å skulle prestere når det virkelig gjelder. Van der Vaart har 109 landskamper for Nederland.

– Jeg kan snakke med ham om alt, og han vet hvordan ting fungerer i mesterskap. Han er til stor hjelp, sier Polman.

Artikkelen fortsetter under bildet:

GOD STØTTESPILLER: Rafael van der Vaart var til stede under Nederlands semifinale mot Tsjekkia. Mens han så kampen, trillet bestemor rundt på vesle Jesslyn. Etter at sluttsignalet hadde gått i hallen, var Estevana Polman rask med å løpe bort til samboeren. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Heidi er så sterk!



Heidi Løke la ned en kjempejobb for å rekke å bli klar til VM. Å komme tilbake i toppform bare få måneder etter en fødsel er ingen lek, og også Polman har brukt mye krefter på å greie det.

– Men jeg var heldig, jeg hadde en lett fødsel, uten komplikasjoner. Jeg trente hardt etterpå, og fikk en personlig trener til Danmark. Da gikk det raskt, sier 25-åringen.

Norge har møtt Nederland i tre finalekamper på rad, og ikke tapt for dem i mesterskap siden 1999. Heidi Løke er trygg på at det skal tippe Norges vei også denne gangen.

– Blir det du som vinner mammaduellen?

– Hehe, ja! Jeg satser i alle fall på det, ler Løke.

Polman ler høyt når hun blir spurt om det samme.

– Heidi er så sterk! Jeg er ikke så sterk. Men kanskje jeg har hjernen! Haha! Vi må spille smart for å slå Norge. Det blir uansett utrolig moro.

PS! Semifinalen mot Nederland kan du se fra klokken 17.30 fredag på TV 2.