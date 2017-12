Mørk vil ha russer-revansje: – På tide at vi slår dem ut

LEIPZIG (VG) OL-semifinalen i 2016 endte i tårer for håndballjentene etter et sviende tap mot Russland. Nå mener Nora Mørk (26) det er på tide å ta igjen.

– Det blir et spesielt møte. Russland kommer med et litt annet lag enn i OL, men de har et utrolig skarpt lag. Det er på tide at vi slår ut dem, sier Mørk med et smil.

Husker du OL-dramaet i Rio for et drøyt år siden? Her er kortversjonen: Norge og Russland møttes i semifinalen. Det ble jevnt. Så jevnt at det måtte ekstraomganger til for å avgjøre. Russerne vant med ett mål, 38-37. De norske håndballjentene, som senere tok OL-bronse, var utrøstelige.

Det kan du mimre over her: Knust Herrem: – Føler at jeg sviktet

Nå venter den russiske kjempen på nytt. Denne gangen heter mesterskapet VM, og stedet er Tyskland. Men det står like mye på spill: Vinneren går til semi, taperen sendes på hodet ut av VM.

– Det blir utrolig tøft. Kampen er helt åpen. Det kommer til å bli mer fart enn mot Spania, hvor vi styrte tempoet. Det ønsker vi å gjøre mot Russland også, men de har mer fart i beina. Det blir en løpsduell, oppsummerer Mørk.

Sjekk spillerbørsen fra gårsdagens VM-kamp: Mørk banens beste

Hun var banens gigant i mandagens åttedelsfinale mot Spania. 11 mål på 12 skudd, seks av dem på straffe. Seks assist - og et knippe personlige feil. Mørk var høyt og lavt, og satte standarden for energinivået i det norske laget.

– Vi klabber og babber, scorer 31 mål, men kunne satt mer. Jeg er trygg på angrepspillet vårt. Men mot Russland må vi sette forsvaret, og løpe hjemover.

Fikk du med deg Nora Mørks stikk til svenskene i går? Se videoen under!

– Skamtøft



Det forrige møtet mellom Norge og Russland er faktisk rykende ferskt. De to gigantene braket sammen under Møbelringen cup før avreise VM, og spilte uavgjort.

– Vi vet veldig godt hvordan Russland er, vi kjenner dem godt. Det blir en skamtøff kamp, med mye mer løping enn mot Spania. Det blir helt sinnssykt, sier Camilla Herrem til VG.

Husker du denne? Trefilov til VG: – Alt som skjer i verden, er på grunn av kvinner

Mens Norge valset over Spania med kalassifre, hadde Russland atskillig mer trøbbel i sin åttedelsfinale. Kampen mot Sør-Korea måtte over i ekstraomganger før russerne til slutt avgjorde i sin favør.

– Vi har alle muligheter til å slå Russland, men vi må være på topp om vi skal gjøre det, sier Stine Bredal Oftedal. Hun føler Norge hadde mye å gå på sist gang nasjonene møttes, i uavgjortkampen i Møbelringen.

– De har noen klassespillere, men ikke den samme bredden som de har hatt tidligere. Vi må bare male på.

PS! Norges kvartfinale mot Russland spilles onsdag kveld. Før den tid kan du lese VGs analyse: Slik kan russerne slås.