Løke om VM-livet med lille Oscar (5 md.): – Jeg blir mer avslappet

MAGDEBURG (VG) Om mamma vinner eller taper håndballkamper, spiller ingen rolle for vesle Oscar. Men han gjør en god VM-jobb med Heidi Løke (35).

FAKTA Heidi Løke Alder: 34 Sivilstatus: Samboer med Bjørn Vestrum Olsson. To barn. Meritter for Norge: OL-gull, to VM-gull, tre EM-gull. Klubber: Runar, Larvik (to perioder), Gjerpen, Aalborg, Györ, Storhamar.

– Det er bare en fordel at han er med. Jeg får slappet mer av, og tenker ikke for mye. Det er ikke alltid det er bra å tenke for mye før kamper, sier Løke til VG.

Den 30. juni i år ble hun mamma til sin andre sønn, og bare noen få dager senere startet hun jobben med å bli klar til VM. Det greide hun – da Thorir Hergeirsson presenterte mesterskapstroppen i høst, sto Løke på listen.

Hun åpnet meget godt mot Ungarn og Argentina, men måtte deretter stå over mot Polen på grunn av matforgiftning. De tre siste kampene har hun spilt seg til femmere på VGs børs.

Tirsdag fylte hun 35 år. Det ble feiret med bursdagssang, middag og presanger – blant annet en spabehandling fra samboer Bjørn Vestrum Olsson. Han er med under hele VM, sammen med vesle Oscar.

– Det funker veldig bra. Det har gått fint hele veien. De bor jo på et annet rom, men jeg er der inne så ofte jeg kan. De er med oss på alt, måltider og det som skjer, sier Løke.

Klarer å koble av



Selv om landslagsveteranen har en sønn fra før, er det første gang hun reiser til mesterskap med en liten baby på lasset.

– Det er litt uvant, jeg har jo ikke gjort dette før. Men han lille spiser, sover og koser seg, smiler hun.

Å ha noe annet å konsentrere seg om mellom kamper og treninger, bringer noe nytt inn i mesterskapslivet for Løke.

– Jeg blir mer avslappet til kamper og sånn. Selv om jeg så klart forbereder meg veldig godt, ser video og jobber på lik linje som når jeg reiser uten barn. Men jeg klarer å koble av, ikke hele tiden være «på», forteller hun.

Det er ikke bare Løke som er innom vesle Oscar for kvalitetstid. VM-troppen består av en stor gjeng potensielle barnevakter.

– Jentene er så herlig med ham. Det er mange som vil passe på ham og kose.

Forventer jevn batalje



Onsdag er imidlertid mamma Løke i full kampmodus. Klokken 20.30 er det vinn eller forsvinn for Norge. Da venter Russland i kvartfinalen.

– Det er en tøff motstander, som vi har møtt mange ganger tidligere. Det kommer til å bli en fysisk tøff kamp, og fartsfylt. Jeg tror det laget som har det beste forsvaret, den beste målvakten og som orker mest, vinner dette.

