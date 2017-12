Katrine Lunde sammenlignes med legender: – Har funnet tilbake gleden

STUTTGART (VG) Katrine Lunde er definitivt ikke den samme jenta som debuterte i mesterskap for 15 år siden. Foran sitt oppsiktsvekkende VM-comeback som 37-åring sammenlignes hun med de største keeperlegendene.

– Det bildet er gøy, ler Lunde når hun får 2002-versjonen av seg selv. Den gjennom mange år blonde keeperen hadde i mesterskapsdebuten under EM i Danmark rødlig hår. Bildet ligner veldig på tvillingsøsteren Kristine Lunde-Borgersen.

– 15 år er veldig lenge. Det er ikke så lett å se forskjell, sier hun – klar for sitt for sitt syvende VM. Hun setter rekord med sitt 16. mesterskap for Norge og er tidenes eldste spiller på kvinnelandslaget.

Men det er lett å se forskjell på den Katrine Lunde som var i Rio-OL i fjor sommer. Hun hadde noen gode øyeblikk, men den gamle autoriteten var borte. Det lyste ikke lenger selvtillit og den samme spillegleden av Norges keeper. Dermed ble hun også enklere å passere.

For ett år siden gikk EM uten Katrine Lunde. Noen trodde sikkert det var slutt på landslaget. Men Kristiansand-jenta har kommet veldig sterkt tilbake.

– Det har vært mye bedre enn på lenge, beskriver hun.

– Energien i kroppen er annerledes. Når jeg merker fremgang så spruter det mer i kroppen også.

Norges VM-kamper Gruppespillet i Bietigheim. Alle kampene direkte på TV 2 kl. 20.30. Lørdag 2.desember: Ungarn Søndag 3.desember: Argentina Tirsdag 5.desember: Polen Torsdag 7.desember: Tsjekkia Fredag 8.desember: Sverige

– Jeg trener ikke to økter alle dager lenger. Men når du har lyst til å være med i gamet så må jeg jo prøve å få resultatene til å komme tilbake igjen.

– Hun har funnet tilbake til gleden ved å stå i mål. Fra hun bestemte seg for å forlate Rostov-Don og komme hjem til Norge, så har vi sett en annen konsentrasjon og en annen glede. For å si det sånn: hun går ikke bare på jobben. Nå har Katrine en annen «approach» til trening og spill, mener Mats Olsson - keepertreneren som har fulgt henne tett siden 2005.

– «Katrine-typene» finnes mer på herre- enn damesiden. Franske Thierry Omeyer (41) ligner på henne, du har Mattias Andersson (39) i Sverige og serberen Arpad Sterbic (38). De elsker det de gjør. Katrine tilhører den samme kategorien. Hun brenner for det. Det er som med Omeyer - han vil fortsatt være best.

Omeyer vant VM-gull for Frankrike før han ga seg på landslaget sist sommer. Katrine Lunde er sulten på det samme. Fra 2004 til hun ble mor i 2014 var hun seiersmaskin av dimensjoner. Keeperen vant ett VM-gull, to OL-gull og fire EM-titler med Norge. Pluss fire Champions League-titler med Györ og Viborg.

LEGENDE: Nå 41 år gamle Thierry Omeyer med VM-trofeet etter at Frankrike hadde slått Norge i VM-finalen sist vinter. Foto: Thomas Samson , AFP

Men nå er det fire og et halvt år siden den siste internasjonale gullmedaljen ble hengt rundt halsen på Katrine Lunde.

– Jeg har veldig lyst på det. Jeg har veldig lyst til at den rosa drakten skal spille bra. Så får vi se om det blir meg eller Kari. Vi skal være bra sammen, lover Lunde.

Katrine Lunde Født: 30. april 1980. Klubb: Vipers Kristiansand. Tidligere klubber: Rostov-Don, Györ, Viborg, Aalborg, Vipers, Kristiansand, Hånes. Landskamper: 268 (3 mål). OL: To gull og en bronse. VM: Ett gull, en sølv og en bronse. EM: Fire gull og to sølv. Champions League: Fire gull (med Györ og Viborg) 2008: Kåret til både OLs og EMs beste målvakt.

2009: Kåret til Årets kvinnelige idrettsutøver i og årets lagspiller i Norge på Idrettsgallaen.

2010: Kåret til EMs beste målvakt

2012: Kåret til EMs beste målvakt.

Hun er den siste gjenværende på landslaget fra den fantastiske 1980-generasjonen. Med nåværende TV 2-ekspert Gro Hammerseng-Edin i spissen startet Lundes jevnaldrende i 2004 håndballjentenes stor gullalder med 10 gull på bare 12 år.

Det finnes knapt en spiller som har vært viktige enn Katrine Lunde. Og nå er hun tilsynelatende tilbake på godt gammelt nivå.

– Hun er rå. Katrine har en voldsom motivasjon og entusiasme. Imponerende. Det er veldig gøy å være så tett på en som jobber så engasjert med. Det smitter over på meg også, sier Kari Aalvik Grimsbø (32), som for tiende gang utgjør keeperpar med Katrine Lunde i et mesterskap.

Grimsbø satt lenge mest på benken, men har gjennom de siste sesongene tatt over som Norges førstevalg, keeper i Györ og rangeringen som verdens beste målvakt.

– Jeg føler ingen prestisje. Helt siden 2009/2010 har vi jobbet for at vi skal ha et veldig sterkt samarbeid innad i keeper-teamet. Vi skal være sterke sammen og ikke stå èn og èn. Det har vi i oss nå, sier Grimsbø.

– Hun viser at det er mulig å holde seg på topp i mange år om man jobber hardt. Det er godt å se.

