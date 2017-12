Historiske svensker i VM: Vil møte Norge i drømmefinale

LEIPZIG (VG) (Sverige-Danmark 26-23) For første gang i håndballhistorien er de svenske jentene klare for en semifinale i VM. Danmark ble kraftig satt på plass.

– Jeg antar at Norge vil være i finalen. Så det hadde vært en drøm å slå dem, sier Hanna Blomstrand. 21 åringen som til daglig spiller i Købehavn ble kvartfinalens store spiller sine syv mål.

– Nå skal vi spille en semifinale først. Men finnes en god sjanse for at finalen blir Norge og Sverige, sier Nathalie Hagman og bekrefter at også hun ser på nabo-oppgjøret som sin drømmefinale i VM. Bucuresti-spilleren tror på håndballjentene i kvartfinalen mot Russland onsdag.

– Det blir så absolutt en jevn kamp, men jeg tror Norge vil vinne, sier hun.

Tidligere Larvik-keeper Sandra Toft startet kvartfinalen sterkt og Danmark hadde ledelsen de første 20 minuttene. Men så slapp Isabellle Gulldén løs. Sveriges største stjerne var sentral da kampen ble snudd til svensk 13-11-ledelse ved pause.

Keeper Filippa Idehn kom inn med viktige redninger og de to venstrehendte, Blomstrand og Hagman, fulgte opp med sterke prestasjoner og fine scoringer. Danmark hadde store problemer med å passere Sabina Jacobsen i den svenske midtforsvaret. Mens Jamina Roberts også ble med på festen utover i 2. omgang.

Dermed dro svenskene i fra og ledet 22-15 da det var 14 minutter igjen av kampen. Danmark satset med syv spillere i angrep, fikk scoringer ved Mette Tranborg (6 mål) og kappet kraftig inn på forspranget.

Men raske Blomstrand var ikke til å stoppe. Hun scoret fem i den strålende 2. omgange før Gulldén og Olivia Mellegaard satte inn Sveriges siste mål til trampeklapp fra 2387 tilskuere i Arena Leipzig. Blomstrand ble kåret til banens beste spiller.

– Vi har bare så god lagfølelse. Jeg er bare så lykkelig, så trøtt, så glad, beskriver Blomstrand.

Frankrike og Montenegro møtes kl. 20.45. Vinneren møter Sverige i semifinalen fredag.

Sverige startet VM svakt med tap 33-30 for Polen, men har stadig steget i prestasjonene, vant 8-delsfinalen enkelt mot Slovenia, og har nå vunnet seks VM-kamper på rad.

– Vi har virkelig snudd på det. Det begynte dårlig og blir bedre og bedre. Det er klart at det håndballmessig er blitt bedre, men vi har også en veldig god følelse i laget, beskriver Jamina Roberts.

Sverige har tidligere spilt en internasjonal finale i kvinnehåndball. EM-finalen endte med tap 25-20 for Norge i 2010. Den gangen slo Sverige først de norske håndballjentene i gruppespillet.

Nå har det samme skjedd i VM. Norge og Sverige kan ikke møtes før i en eventuell VM-finale i Hamburg søndag. Norges kvartfinale mot Russland onsdag spilles i Magdeburg.

