HAMBURG (VG) Thorir Hergeirsson (53) mener det er helt tilfeldig hvilke barn som blir gode i håndball i Norge. Han både kritiserer og roser det norske systemet for barneidrett.

– Det er som en sveitserost. Fullt av hull, beskriver landslagssjefen til VG.

– Tilfeldighetene rår over hvem som får gode trenere eller ikke. I hvert fall har håndballen vært sånn. Det er mange engasjerte foreldre og det er positivt. Det er ikke lønnede trenere i barne- og ungdomshåndballen. Dermed er laget ditt avhengig at det er noen foreldre som har god håndballerfaring og kunnskap, mener Hergeirsson.

– Så er det andre lag som får trenere med mindre erfaring. De kan gjøre en god jobb med sosialisering og aktiviteten, men kunnskaps- og ferdighetsopplæringen kanskje ikke blir på samme nivå. Derfor kommer spillerne inn i junioralderen med et veldig ulikt register.

Foran VM-semifinalen stilte han på pressekonferanse med Nederland-trener Helle Thomsen. Hergeirsson fikk spørsmål om hvorfor Norge tidligere hadde høye bakspillere som Tonje Larsen (185 cm), mens nåtidens suksesslag domineres av Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal (begge 167 cm).

– En tilfeldighet, svarte Hergeirsson, som skapte stor latter da han fleipet med at årsaken er at han selv ikke er så høy (170 cm).

Både Mørk og Bredal Oftedal ble fra barndommen av trent av sine håndballkyndige mødre i henholdsvis Bækkelaget og Nit/Hak. Norsk håndball har mye å takke Tiril Mørk og Ellen Bredal Oftedal for.

Her forklarer Hergeirsson «sveitserosten».

– Det finnes mange eksempler. Jeg vil bare presisere at systemet er godt på mange andre måter. Det skaper engasjement ut i det ganske land, foreldre føler at de får en rolle og de gjør mye bra for ungene. Kanskje blir engasjementet større enn om det hadde kommet betalte trenere og foreldrene hadde sittet hjemme eller på tribunen, sier Hergeirsson. Han har selv trent egne barn. Datteren Maria Thorisdottir har endt opp i som fotballspiller i Chelsea og på landslaget.

– Men som landslagstrener kunne du tenkt deg et litt mer profesjonelt system?

– Det jobbes veldig bra med å øke trenerkompetansen. Det er tatt store skritt på det i norsk håndball. Fagavdelingen i NHF gjør en veldig god jobb og vi ser allerede nå dagens ungdommer har større register enn for 10–15 år siden.

I Hergeirssons hjemland, Island, satses det langt mer på profesjonelle trenere i barneidretten.

– Det gjør det annerledes. De sikrer at du lærer deg teknikk og taktikk i riktig rekkefølge. Det skaper en god base. Samtidig er ikke hele løsningen å kjøpe trenere, men en god miks ville vært bra, svarer han.

Nederlandsk danske trener tror neppe systemet rundt barnehåndballen er et stort problem for utviklingen av det norske landslaget.

– Norge har vært gode på å passe på sine ungdommer på de yngre landslagene. De går ikke etter å vinne medaljer. De jobber for å skape A-landslagsspillere. Det finnes helt klart dyktige spillere i Norge, men jeg synes teamet rundt landslagene er helt unikt, sier Thomsen og mener Nederland må «mange nivåer» opp for ha en mulighet mot Norge fredag. Men klubbtreneren til Amanda Kurtovic i Bucuresti mener at heller ikke det holder om håndballjentene spiller som mot Russland:

– Da er det ingen som slår Norge.

Uansett hvor mye «sveitserost» norsk barneidrett har produsert.