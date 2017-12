STUTTGART/OSLO (VG) Landslagstrener Thorir Hergeirsson startet VM med en vits. Han tror Norge kommer til å få det tøft i VM-åpningen mot Ungarn.

– Det kommer til å smelle i morgen kveld. Utgangspunktet for kampen er 50-50, men det er gode muligheter fra start av. Vi må gjøre jobben, da øker sjansene for å lykkes.

Det sa trener Thorir Hergeirsson før VM-åpningen mot Ungarn lørdag kveld til et samlet pressekorps i Tyskland.

– Vi kjenner Ungarn godt. Vi blir bedre dag for dag, men det er viktig å ta en kamp om gangen, et forsvar om gangen og et angrep om gangen, fortsetter landslagstreneren.

Norge hadde en god oppkjøring til mesterskapet med to seire og en uavgjort i Møbelringen Cup i forrige uke. I den andre kampen i turneringen slo de VM-motstander Ungarn med sifrene 29-24.

- Det blir en skikkelig tøff åpningskamp mot Ungarn. Jeg tror vi kommer til å vinne om vi spiller bedre enn da vi slo dem på Sotra, sier Nora Mørk til VG om lørdagens åpningskamp.

- Alle åpningskamper lever sitt eget liv. Så den kampen er litt åpen, mener Mørk.

Fire beste går videre

I tillegg til å møte Ungarn lørdag, skal Norge spille mot Argentina søndag, Polen tirsdag, Tsjekkia torsdag og Sverige fredag. Så bærer det rett til sluttspill for de fire beste lagene i hver gruppe.

På spørsmål om hva Hergeirsson tenker om at det er cupspill etter puljespill, svarer treneren:

– Vi har snakket mange ganger om formene, men når vi kommer til et mesterskap snakker vi ikke om det. Det er sånn det er, det er realiteten. Det er konkurranseformen, og den er lik for alle.

Landslagstreneren kunne også komme med en gladmelding på tampen av den lille sekvensen, nemlig at hele troppen er skadefri og klare til dyst.

I det spøkefulle hjørnet

Pressetreffet for det norske landslaget fant sted i Stuttgart hos hotellkjeden «Holiday Inn», noe trener Hergeirsson bemerket. Han valgte følgende vits før pressetreffet begynte: