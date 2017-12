Heidi Løke storspilte da Norge banket Argentina

BIETIGHEIM (VG) (Argentina-Norge 21-36) Norge vant som bestilt med kalassifre over Argentina i sin andre VM-kamp.

Heidi Løke traff på hvert eneste av sine syv skudd og skaffet fire straffekast. Målvakt Katrine Lunde kom inn i 2.omgang og storspilte for Norge, som dermed har full pott så langt i VM.

– Heidi var magisk i dag. Hun gjør alt riktig, sa Gro Hammerseng som TV2-ekspert om Løkes spill.

– Vi var litt ukonsentrerte i begynnelsen, men det ble en komfortabel seier, oppsummerte Nora Mørk i TV2-intervjuet.

Argentina holdt følge i starten og ledet faktisk 6-5, men det gikk åtte minutter før søramerikanerne igjen scoret. Da hadde Norge rukket å gå i ledelsen 11-6.

Etter hvert ble Argentina kontret fullstendig i senk. Syv av 16 mål på stillingen 16-10 var kontringsmål. Og Amanda Kurtovic avslørte i 1. omgang at ikke bare Nora Mørk, men også hun er en fantastisk servitør.

– Hun er utrolig god til å finne linjespillerne, sa Gro Hammerseng som TV2-ekspert i pausen.

Bakover gikk det ikke like bra for håndballjentene.

– Det har vært litt avspasering i forsvar, kommenterte TV2s Harald Bredeli rett før pause. Lagene gikk i garderoben for pauseprat med 18-13 til Norge.

– Det er bra vi scorer så mange mål, men jeg er litt misfornøyd med at vi har sluppet inn så mange mål, sa Gro Hammerseng i pausen.

Kari Aalvik Grimsbø hadde overtatt som sisteskanse - etter at Katrine Lunde hadde storspilt og fått ni på VG-børsen i lørdagens åpningskamp mot Ungarn. Det gikk ikke særlig bra. Hun hadde bare én redning på 13 skudd i 1. omgang. Lunde kom inn etter pause og var atskillig bedre enn Grimsbø.

Utover i 2. omgang var Norge i timålsledelse, og Heidi Løke ordnet en argentinsk to-minutter som gjorde at Norge benyttet muligheten til å gå opp i 33-20.

– Det er greit å ha noen kamper der du kan la hjertestarteren ligge igjen i bagasjerommet på bilen, konstaterte Harald Bredeli på direkten.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson lot Emilie Christensen få sjansen i 2.omgang og fikk sitt første landslagsmål for Norge – men hadde samtidig et par forsvarsfeil. Mot slutten kom også Midtjylland-spilleren Helene Gigstad Fauske inn og fikk et herlig debutmål på landslaget.

– Jeg har gledgruet meg. Det var en ok kamp å debutere i, sa Christensen til VGTV etterpå.

I 2013-VM vant Norge 37-18 over Argentina. Syv av dagens spillere var med den gang.

– Vi hadde som mål 20 baklengsmål. Det ble 21, konstaterte Veronica Kristiansen til VGTV etterpå.

– Vi teller litt feil i forsvar. Og argentinerne er gode.

Mandag er det spillefri for Norge, så er Polen motstander tirsdag.