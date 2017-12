BIETIGHEIM (VG) (Argentina-Norge 21-36) Norge vant som bestilt med kalassifre over Argentina i sin andre VM-kamp. Heidi Løke (34) storspilte – bare fem måneder etter at hun ble mamma.

Løke traff på hvert eneste av sine syv skudd og skaffet fire straffekast. Målvakt Katrine Lunde kom inn i 2.omgang og storspilte for Norge, som dermed har full pott så langt i VM. Etter kampen fikk Løke skryt av samtlige lagvenninner VG snakket med.

– Heidi er jo så og si tilbake på toppnivå nå. Hun er helt vanvittig, og jeg vet ikke hva jeg skal si om henne annet enn hun er helt unik. Hun er virkelig unik, fastslo Stine Bredal Oftedal til VG.

– Hun er gode, gamle Heidi. Hun er fantastisk, og jeg er veldig glad vi har hun med på laget, sier Kari Aalvik Grimsbø.

– Det er alltid godt å ha Heidi her, både på og utenfor banen. Hun er en så bra dame. Hun er i kjempeform nå, og det er veldig bra for Norge, sier Camilla Herrem, som scoret seks mål mot Argentina.

Løke ble mamma for annen gang i slutten av juni. Hun sa dette til VG etter kampen:

– Jeg er nær ved å være tilbake på toppnivå. Nå får jeg også trent på å stå i forsvar, nå føler jeg styrken er der. Det er veldig gøy å være med i den fasen av spillet også, sier hun om at hun spiller forsvar og får løpe i kontra.

– Vi var ukonsentrerte

– Vi prøver veldig å ikke slippe oss ned, men så gjør vi det litt likevel. Jeg synes egentlig det meste gikk på at vi var litt ukonsentrerte. Vi følger ikke med alltid, og det er unødvendig. Men sånn blir det, sa Stine Bredal Oftedal til VG.

Argentina holdt følge i starten og ledet faktisk 6-5, men det gikk åtte minutter før søramerikanerne igjen scoret. Da hadde Norge rukket å gå i ledelsen 11-6.

Men etter hvert ble Argentina kontret fullstendig i senk. Syv av 16 mål på stillingen 16-10 var kontringsmål.

– Det var slurvete til tider, men det var bra fremover. Når vi snapper så mange baller, er det enkelt for meg å springe, sier Herrem.

Slet i forsvar

Bakover gikk det ikke like bra for håndballjentene.

– Det var ikke den beste starten for min del, men det var en tøff første omgang og vi sliter med å få satt forsvaret. Jeg føler jeg jobber litt i motbakke, men prøvde å gi så mye av meg selv jeg kunne. Heldigvis kom det seg utover i andre omgang, sier Grimsbø, som overtok som sisteskanse - etter at Katrine Lunde hadde storspilt og fått ni på VG-børsen i lørdagens åpningskamp mot Ungarn.

Det gikk ikke særlig bra. Hun hadde bare én redning på 13 skudd i 1. omgang. Lunde kom inn etter pause og var atskillig bedre enn Grimsbø i denne kampen.

Utover i 2. omgang var Norge i timålsledelse, og Heidi Løke ordnet en argentinsk to-minutter som gjorde at Norge benyttet muligheten til å gå opp i 33-20.

Christensen og Fauske debuterte

Landslagssjef Thorir Hergeirsson lot Emilie Christensen få sjansen i 2.omgang og fikk sitt første landslagsmål for Norge – men hadde samtidig et par forsvarsfeil. Mot slutten kom også Midtjylland-spilleren Helene Gigstad Fauske inn og fikk et herlig debutmål på landslaget.

– Det var veldig morsomt og en lettelse å få slippe skuldrene ned og bare nyte det egentlig. Jeg har kanskje verdens beste playmaker foran meg i køen, så det er noen store sko og fylle. Men det var trygt og godt da jeg har så mange gode spillere rundt meg, sier Christensen til VG.

I 2013-VM vant Norge 37-18 over Argentina. Syv av dagens spillere var med den gang. Mandag er det spillefri for Norge, så er Polen motstander tirsdag.

