Hammerseng-generasjonen kåres til tidenes landslag: – Enormt god epoke

BIETIGHEIM (VG) Sverige hyller Norge foran fredagens gruppefinale i VM. Generasjonen, som hadde Gro Hammerseng-Edin i front, blir kåret til tidenes landslag av Aftonbladet. Hun tror dagens håndballjenter kan overgå alle.

Håndballekspert Claes Hellgren och Aftonbladets Johan Flinck har satt opp en liste over verdens 10 beste landslag gjennom tidene. Den norske generasjonen som herjet mellom 2004 og 2012 er kåret til tidenes beste landslag foran Anja Andersens Danmark med dagens norske landslag på 3. plass.

– Jeg fikk være en del av en enormt god epoke og ser tilbake med stolthet. Jeg føler meg enormt heldig, sier Gro Hammerseng-Edin til VG. Hun ga seg på landslaget etter å ha vunnet OL og fire EM-titler i 2010. Flere av spillerne tok med alle titlene en gang til. Katrine Lunde, Kari Aalvik Grimsbø, Heidi Løke og Camilla Herrem er fortsatt med mens også spillere Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk rakk å få spille mesterskap med Hammerseng før hun ga seg.

– Jeg er enormt imponert over det jeg ser av spillerne som 10-12-15 år yngre enn meg. Håndballen fortsetter bare å utvikle seg og blir mer og mer underholdene å se. Jeg har veldig tro på at dette laget vil vare lenge. De har en kjerne som er enormt godt samspilt. De har en eksplosivitet og en fart som helt sikkert kan gi noen tall som kommer til å anke ut mange andre.

BEIJING-GULLET: Gro Hammerseng-Edin feiret Norges alle første OL-gull sammen med daværende landslagssjef Marit Breivik i Beijing for ni år siden. Foto: Erik Johansen , NTB scanpix

– Hvorfor ble dere så gode?

– Det var en kombinasjon av hard jobbing og evne til å ha det veldig gøy sammen. Vi var gode til å lære av det vi gjorde feil, mener Hammerseng-Edin. 37-åringen er nå studioekspert for TV 2 i VM.

Her er listen til den svenske storavisen – fra nummer 10 og fremover.

10. Ungarn 1998–2004

OL-medaljer: Sølv (2000). VM-medaljer: Sølv (2003) og bronse (2005) EM-medaljer: Gull (2000), to bronse (1998, 2004).

9. Norge 1996–2002

Aftonbladet: I 1994 tok Marit Breivik over som landslagsjef i Norge og i 1998 innledet hun den norske gull-epoken med EM-gull. Året etter ble det VM-gull. De store spillerne var blant annet Trine Haltvik, Kjersti Grini, Susann Goksør Bjerkrheim, Cecilie Leganger og Heidi Tjugum.

OL-medaljer: Bronse (2000). VM-medaljer: Gull (1999), to sølv (1997, 2001). EM-medaljer: Gull (1998), to sølv (1996, 2002)

8. DDR 1971–80

OL-medaljer: Sølv (1976), bronse (1980) VM-medaljer: Tre gull (1971, 1975, 1978). EM-medaljer: EM ble ikke spilt ennå.

7. Jugoslavia 1980–90

OL-medaljer: Gull (1984), sølv (1980). VM-medaljer: Sølv (1990), bronse (1982). EM-medaljer: EM ble ikke spilt ennå.

6. Sovjetunionen 1975–88

OL-medaljer: To gull (1976, 1980), to bronse (1988, 1992). VM-medaljer: Tre gull (1982, 1986, 1990), to sølv (1975, 1978). EM-medaljer: EM ble ikke spilt ennå.

5. Sør-Korea 1984-1996

OL-medaljer: To gull (1988, 1992), to sølv (1984, 1996). VM-medaljer: Gull (1995).

4. Russland 2000-09

OL-medaljer: Sølv (2008). VM-medaljer: Fire gull (2001, 2005, 2007, 2009). EM-medaljer: Ett sølv (2006), bronse (2000).

3. Norge 2014-

Aftonbladet: Norge har vært i den absolutte verdenstoppen siden 1986, men det er en en epoke som spenner over flere generasjoner der skiftende mellom dem har vært flytende.

Den siste, som kan man kalle Nora Mørk-generasjonen, tok over etter at misset semifinalen i VM 2013. Nå spiller man en enda raskere håndball med sine lave bakspillere. Stammen er født i 1990-91 med spillere som nevnte Mørk, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen. Men Katrine Lunde og Heidi Løke er fortsatt med i et lag som hele tiden fylles på med nye supertalenter.

Nå er man klare gullfavoritter i VM og mange mener laget kan overgå sine forgjengere. De har bare misset et gull på sine fire mesterskap hittil i en konkurranse som aldri har vært hardere enn den er er nå med bortimot 10 lag er medaljekandidater hver gang. Derfor er de på topp tre.

OL-medaljer: Bronse (2016). VM-medaljer: Gull (2015). EM-medaljer: To gull (2014, 2016).

2. Danmark 1993–2002

På slutten av 1980-tallet hadde det danske forbundet planer om å legge ned kvinnelandslaget da man ikke hadde kvalet til mesterskap siden 1975. Da sto juniorlandslaget trener Ulrik Wilbek frem og ba om å få ta over A-landslaget. Tre år senere spilte man VM-finale og radet senere opp en rekke medaljer.

I 1997, da man nok var best, blev Danmark første landslag som var regjerende OL-, VM- og EM-vinner. Etter VM-gullet dette året takket Wilbek og den kontroversielle superstjernen Anja Andersen for seg. Men flere av spillerne var også med OL-gullet 2000 og EM-gullet på hjemmebane i 2002. Danmark vant også et overraskende OL-gull i 2004, men da var bare en spiller igjen fra gull-laget i 1996.

OL-medaljer: To gull (1996, 2000). VM-medaljer: Gull (1997), sølv (1993), bronse (1995). EM-medaljer: Tre gull (1994, 1996, 2002), sølv (1998).

1. Norge 2004-12

Det beste landslaget på kvinnesiden gjennom tidene. Det danske laget med Anja Andersen var fantastisk, men deres epoke var mye kortere (1993-97) og denne norske perioden var mye lenger, inneholdt flere medaljer, og dessuten utsatt for hardere konkurranse.

Etter et svakt VM 2003 misset Norge OL 2004 og begynte å bygge opp et nytt lag med spillere født 1980-85, der Gro hammerseng, Linn-Kristin Riegelhuth og Katrine Lunde var noen av storstjernene og litt senere kom Heidi Løke med. Midt i epoken skiftet man landslagssjef fra Marit Breivik til Thorir Hergeirsson, men dynastiet bare fortsatte. Aller best var Norge nok i årene 2010-12 da man vant OL, VM og EM.

Flere spillere er fortsatt med i dagens landslag, men etter at man misset EM-gullet i 2012 og semifinalen i VM 2013 ble det et visst generasjonskifte i 2014.

OL-medaljer: Ti gull (2008, 2012). VM-medaljer: Gull (2011), sølv (2007), bronse (2009). EM-medaljer: Fire gull (2004, 2006, 2008, 2010), sølv (2012).

