Gruppeseieren glapp etter VM-bråstopp mot Sverige: – Kanskje bra vi fikk denne

BIETIGHEIM (VG) (Norge – Sverige 28–31) Etter 29 strake landskamper røk Norges seiersrekke, da Sverige ble for sterke i gruppefinalen i VM.

I gruppefinalen mot Sverige møtte Norge for første gang så langt i dette mesterskapet et lag som ga dem motstand fra start.

Norge – Sverige 28-31 (18-16) Håndball-VM, gruppe B Norge: Kari Aalvik Grimsbø, Katrine Lunde – Veronica Kristiansen 3, Stine Skogrand 3, Heidi Løke 2, Emilie Hegh Arntzen 1, Vilde Mortensen Ingstad, Nora Mørk 9, Stine Bredal Oftedal 4, Kari Brattset 3, Helene Gigstad Fauske, Emilie Christensen, Amanda Kurtovic, Camilla Herrem 2, Sanna Solberg 1, Marit Røsberg Jacobsen. Toppscorer Sverige: Isabelle Gulldén 9. Dommere: Koo Bon-ok/Lee Seok, Sør-Korea. Utvisninger: Norge 2 x 2 min., Sverige 1 x 2 min. (NTB)

Etter fire strake seirer i årets VM, 29 strake seirer totalt, tapte de norske spillerne krigen mot svenskene.

– Vi har kanskje trodd at det går på 80-90 prosent, men det er dette nivået som kommer. Det var kanskje bra vi fikk denne i dag, så får vi bruke det til noe fornuftig sier Norge-trener Thorir Hergeirsson til VG etter tapet.

Det ble en jevn og tett thriller som svingte frem og tilbake – særlig etter pause. De norske jentene fikk plutselig ikke uttelling i angrep, og med to minutter igjen på klokken ledet Sverige med to.

Den ledelsen klarte aldri de norske jentene å ta igjen, og tapet var et faktum.

Norge ble dermed nummer to i gruppe B, mens Sverige vant på innbyrdes oppgjør.

Nå venter Spania i åttedelsfinalen enten 10. eller 11. desember.

– Vi kunne tape

Flere av de norske spillerne er enige med treneren i at fredagens tap kan ha vært en viktig vekker før sluttspillet. Samtidig er det ingen norske landslagsspillere som liker å tape, spesielt ikke mot Sverige.

– Nå har vi fått den kampen vi skal tape. Vi kunne tape, og selvfølgelig er det ingen annen vei nå enn at vi er nødt til å slå Spania, sier Nora Mørk til VG.

– Akkurat nå har det ikke noe å si at det er Sverige, jeg synes bare det er kjipt å tape. Før snakket vi om nabooppgjør og alt det der, men akkurat nå er det det å tape generelt som ikke er kult, sier Stine Bredal Oftedal.

Raknet etter pause

Sveriges største stjerne, Bella Gulldén, scoret kampens første mål, samtidig som Camilla Herrem bommet på sin første avslutning. Norge gikk likevel inn til pause med en tomålsledelse etter en jevn førsteomgang, men etter hvilen sa det plutselig stopp fremover.

– I andre omgang mister vi det gode fra første omgang, og bommer på en del sjanser i viktige øyeblikk. Da blir det sånn her, oppsummerer Bredal Oftedal.

Sverige utlignet tidlig i andre omgang til 18-18 – og plutselig hadde de scoret tre mål på rappen uten en eneste norsk ball i nettet.

Da fikk trener Thorir Hergeirsson nok.

– Vi må opp i ringa! Det er et dårlig signal at det er to som løper hjem, meldte en tydelig misfornøyd trener i timeouten seks minutter ut i andre omgang.

Den oppstrammeren holdt ikke, selv om Norge tok tilbake ledelsen etter straffescoring fra Nora Mørk – da sto det 24-23.

Resten av omgangen ble et eneste stort nervedrama. Etter 23 minutter sto det 28-28. Så begynte de norske jentene å bomme – og Sverige dro ifra. Med to minutter igjen å spille ledet Sverige med to. Norge tapte til slutt 28-31.