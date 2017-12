Gruppeseieren glapp etter VM-bråstopp mot Sverige: – En god lærepenge

BIETIGHEIM (VG) (Norge – Sverige 28–31) Etter 29 strake landskamper røk Norges seiersrekke, da Sverige ble for sterke i gruppefinalen i VM.

I gruppefinalen mot Sverige møtte Norge for første gang så langt i dette mesterskapet et lag som ga dem motstand fra start. Og for første gang fikk et fullsatt Egetrans Arena se en spennende norsk kamp – for håndballjentene hadde feiet all motstand av banen før fredagens kamp mot Sverige

Etter fire strake seire i årets VM, 29 strake seire totalt, tapte de norske spillerne krigen mot svenskene.

– Det er en god lærepenge for oss alle, håper jeg, sier Norge-trener Thorir Hergeirsson til TV 2 etter kampen.

FØRSTE TAP: Nora Mørk og det norske landslaget tapte gruppefinalen i VM, og møter Spania i neste runde. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Gruppefinalen ble en jevn og tett thriller, og svinget frem og tilbake – særlig etter pause. De norske jentene fikk plutselig ikke uttelling i angrep, og med to minutter igjen på klokka ledet Sverige med to. Med tre minutter igjen å spille ledet Sverige med tre.

Den ledelsen klarte aldri de norske jentene å ta igjen, og tapet i gruppefinalen var et faktum.

Norge ble dermed nummer to i gruppa. Sverige vant på inndbyrdes oppgjør. Nå venter Spania i åttedelsfinalen enten 10. eller 11. desember.

– Det er kjedelig å tape, men er det én kamp vi kan tape, så er det denne, sier Nora Mørk, før hun lover at Norge skal ta seg videre fra neste runde.

Mørk strålte i jevn førsteomgang

Sveriges største stjerne, Bella Gulldén, scoret kampens første mål, samtidig som Camilla Herrem bommet på sin første avslutning. Svenskene fikk en god start, og ledet 2-0.

Første omgang ble den jevneste Norge har spilt så langt i mesterskapet. Lagene fulgte hverandre tett gjennom hele omgangen. Det sto 5-5 etter fem minutter og 10-10 etter 17 minutter.

Mot slutten av omgangen dro Norge noe ifra, og ledet 16-14 til pause. Nora Mørk var Norges beste den første halvtimen med sine sju mål.

Nervedrama

Til pause ledet Norge 18-16, men Sverige utlignet tidlig i andre omgang til 18-18. Så tok de ledelsen 19-18 – og hadde plutselig scoret tre mål på rappen uten en eneste norsk ball i nettet.

Da fikk trener Thorir Hergeirsson nok.

– Vi må opp i ringa! Det er et dårlig signal at det er to som løper hjem, meldte en tydelig misfornøyd trener i timeouten seks minutter ut i andre omgang.

For første gang i VM fikk Norge skikkelig motstand – fra et svensk lag som har spilt seg betydelig opp gjennom gruppespillet.

Norge tok tilbake ledelsen etter straffescoring fra Nora Mørk – da sto det 24-23. Resten av omgangen ble et eneste stort nervedrama. Etter 23 minutter sto det 28-28. Så begynte de norske jentene å bomme – og Sverige dro ifra. Med to minutter igjen å spille ledet Sverige med to. Norge tapte til slutt 28-31