LEIPZIG (VG) Kari Aalvik Grimsbø (32) har med sønnen Sindre (4) til VM. Han får møte pressen i mixed zone og spille håndball med mamma etter hver kamp.

– Det er veldig fint å få litt påfyll. Jeg har ikke sett ham siden før samlingen inn mot Møbelringen Cup, så det er lang tid uten. Det er godt for meg utenfor banen at jeg får litt tid med ham, sier Kari Aalvik Grimsbø, som også har med seg mannen Håvard Grimsbø til VM.

Grimsbø, Katrine Lunde og Heidi Løke er de tre eldste spillerne blant håndballjentene, og også de tre eneste mødrene.

Men det å få tid med barna under mesterskap er ingen selvfølge. Heller ikke i tiden før. Da familien kom ned til mesterskapet hadde ikke målvakten sett sønnen på flere uker.

Til tross for besøket får hun kun se ham få minutter også under mesterskapet. Hun løser det ved å ha med seg sønnen i mixed zone når hun møter pressen, og kaste håndball noen minutter, etter kamp.

– Det er eneste mulighet han har til å se meg. Jeg ser han ikke før kamp, og etter kamp er det et ganske kort tidsrom hvor vi har mulighet til å være sammen. Da er det vanskelig å skille han fra meg akkurat da. Han blir en liten skygge, sier målvakten.

– Får satt litt perspektiv på ting

Etter at hun ble mor for fire år siden mener ikke Grimsbø hun har forandret seg som håndballspiller. Men som person er noe annerledes.

– Man får satt litt perspektiv på ting når man blir mamma. Jeg har nok blitt litt bedre på å distansere meg litt i forhold til håndballen, og jeg ser at det er mer enn bare håndball her i livet som er veldig viktig for meg. Det har bare vært positivt for meg å bli mamma, sier hun.

Grimsbø, Løke og Lunde har fått et spesielt forhold etter de ble mødre.

– Vi har et fellesskap når det gjelder akkurat det. Vi har gode opplevelser og minner vi kan snakke sammen om og det gjør oss litt tettere også. Det er ikke sikkert alle er like interessert i å høre på barnehistorier, så vi prøver å holde det mellom oss, sier Grimsbø og ler.

GODT FORHOLD: Katrine Lunde, Heidi Løke og Kari Aalvik Grimsbø har fått et nært forhold etter de ble mødre. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Trives best hjemme i barnehagen

Også Heidi Løke har med sønnen Oscar, som hun fødte bare seks måneder før mesterskapet, mens Katrine Lunde har valgt å holde datteren Atina (2) hjemme i Kristiansand.

– På en måte kunne jeg ønske hun var her sammen med meg, men jeg hadde ikke fått så mye tid med henne heller. Jeg tror kanskje hun trives best hjemme i barnehagen og sammen med andre familiemedlemmer, sier hun, og fortsetter med å fortelle om det spesielle forholdet «håndballmødrene» på landslaget har fått.

– Ja, vi har et spesielt forhold. Man snakker jo alltid om sine barn og da vil man dele det med andre også. Det er koselig at sønnen til Kari er her, men det er ikke mye vi får sett han. Jeg har truffet han i ti minutter, tror jeg.

Norge er klare for semifinale i VM etter at de i kvartfinalen knuste Russland med sjokksifre. Den spilles fredag 17:30, og du kan se den på TV 2.

