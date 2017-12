Frankrike møter Norge i VM-finalen: – Håper vi ikke taper med ti mål

HAMBURG (VG) (Sverige-Frankrike 22-24) Her stopper det svenske VM-eventyret. Frankrike vant semifinaledramaet, men ser på Norge som soleklar favoritt i søndagens finale.

– Norge har et utrolig nivå. De spiller rask håndball, de mister ballen lite og har tre veldig kjappe bakspillere. Norge er selvsagt det beste laget, sier Frankrikes trener Olivier Krumbholz til VG etter triumfen over Sverige.

Den franske veterantreneren har ledet det franske laget i to VM-finaler mot Norge. Begge ga tap. Frankrike tapte det episke dramaet på Lillehammer i 1999 med 25-24 etter fire ekstraomganger, mens Norge knuste «les blues» 32-24 i VM-finalen i Brasil for seks år siden.

– Dette er tredje gang jeg skal spille en VM-finale. Denne gangen skal jeg vinne, sier franske Ayglon Saurina til VG.

– Norge har vært veldig sterke i de to siste kampene. Vi må være sterke i forsvar om vi skal kunne forvente noe. Jeg fåt spørre mine svenske venner om hvordan man slår Norge, de kjenner hemmeligheten, ler hun.

Positivt med norsk tap



Trener Krumbholz har tidligere uttalt at Norge kan takke VMs eneste tap for superformen som har slått fullstendig knockout på Nederland, Russland og Spania i cupspillet.

– Det var viktig og positivt for det norske laget å tape for Sverige. Da fant de nøkkelen til avslutningen av VM, hevder Krumbholz.

– Vi håper finalen blir en bra kamp. Og at vi ikke taper med ti mål, som de andre lagene, sier Allison Pineau til VG og ler.

Sverige ledet ved pause i semifinalen, men fikk problemer med de aggressive og defensivt sterke franske jentene utover i 2. omgang. 15-15 ble til 15-19, før Sverige nok en gang kom tilbake og satte ballen i tomt bur til 19-19. da var det 10 minutter igjen av semifinalen.

Nathalie Hagmann hadde plaget Frankrike i hele kampen og utlignet litt senere til 20-20 med sitt niende mål.

Dramaet fortsatte da franske Gnonsiane Niombla fikk utvisning for å ha skutt Sverige-keeper Filippa Idehn i hodet. Isabelle Gulldén benyttet muligheten til å gi Sverige ledelsen 22-21 - før Frankrike igjen utlignet i det åndeløse dramaet.

Avgjørelsen



Så satte superveteranen Allison Pineau inn ny ledelse for Frankrike før dommerne dømte angrepsfeil på svenske Hanna Blomstrand - til enorm pipekonsert fra et publikum på mer enn 11.000 i Hamburg. Frankrike hadde ballen med 40 sekunder igjen, Krumbholz tok timeout, og Blandine Dancette satte inne det endelige seiersmålet.

Frankrike tok kommando over Sverige fra start. De franske jentene viste et forsvarsspill flere klasser bedre enn Sveriges motstander i kvartfinalen, Danmark. Det skapte problemer for helten fra jubelen i Leipzig mandag, Hanna Blomstrand.

Frankrike ledet 10-6, men svenskene løftet seg vodlsomt. Keeper Filippa Idehn begynte å redde skudd mens Nathalie Hagman hadde en stor avslutning av omgangen. Den kjappe venstrehendte satte inn fire mål på rappen og plutselig var Sverige foran med 12-11 til pause.

De blågule scoret seks strake mål seks minutter uten at Frankrike klarte å svare.

Svarene kom i stedet etter pause.