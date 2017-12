Fem 9-ere på VG-børsen

BIETIGHEIM (VG) (Norge-Tsjekkia 34-16) Norges bakspillere strålte da Norge tok sin fjerde storseier. Her er VG-børsen.

Norge vant like lett over Tsjekkia som de gjorde over Ungarn, Argentina og Polen. Til slutt sto det hele 34-16 torsdag kveld.

Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og Nora Mørk var glitrende for Norge. De scoret hele 18 av de første 20 målene.

Det gjenspeiler også VG-børsen. Samtlige av dem får gode karakterer som de kan ta med seg inn før gruppefinalen mot Sverige førstkommende fredag.

Uansett utfallet av den kampen er Norge klare for åttedelsfinale i VM.

