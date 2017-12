MAGDEBURG (VG) Tidligere i høst fikk faren til Camilla Herrem (31) blodpropp i lungen. Vinner Norge kvartfinalen mot Russland onsdag, kommer han ned for å støtte datteren.

– Han er frisk nok til å komme ned til Tyskland, men de har ikke hatt tid. Begge to kommer ned om vi slår Russland. Jeg er utrolig glad for at han er helt fin igjen nå, sier Camilla Herrem til VG.

Carl Otto Herrem har vært til stede på alle de 12 mesterskapene datteren har spilt i siden EM i 2008, bortsett fra ett. Det var under Rio-OL i 2016 - da nettopp Camilla Herrem misset på tampen av kampen i semifinalen mot Russland. Norge røk ut, men tok bronse.

Hittil i mesterskapet har verken mor eller far vært på tribunen. Tidligere i høst fikk faren blodpropp i lungen, men nå er han frisk igjen til å reise ned til mesterskapet om håndballjentene vinner kvartfinalen mot Russland onsdag. Han har ikke hatt tid til å reise ned før nå.

Camilla Herrem Alder: 31 Klubb: Sola Høyde: 166 cm Meritter: Fire EM-gull, to VM-gull, ett OL-gull, én OL-bronse, ett EM-sølv og én VM-bronse.

– Det var kjipt, og det kom litt fort på ham tror jeg. Det var bare rett inn på sykehuset for å få det fikset - og det ble heldigvis fikset med en gang, sier Herrem om farens sykdom på håndballjentenes pressetreff dagen før VM-kvartfinalen mot Russland.

At mor og far reier til Tyskland ved norsk seier, betyr mye for kanten som er vant til å ha foreldrene på tribunen nesten hvert eneste mesterskap.

– Jeg synes bare det er så godt å ha dem her. Det er en trygghet å vite det, og jeg savner begge skikkelig mye. Vanligvis har de vært her tidlig i mesterskapene også, også pleier de kanskje komme ned igjen litt seinere. Men jeg snakker med dem hver dag, så det går bra, sier 31-åringen.

– Jeg får bruke det som enda større motivasjon til å slå Russland, at mor og far kommer ned, legger hun til.

I gruppespillet var derimot ektemannen Steffen Stegavik på plass. Hva det betød for Herrem kan du høre her:

– Jeg er frisk



– Det går helt bra med meg, sier pappa Herrem på telefon til VG.

Han håper naturlig nok på seier mot Russland onsdag kveld. Om det skjer flyr han og kona ned dagen etter.

– Jeg tror det blir en veldig tøff kamp. Russland er skikkelig på hugget selv om de slet i 8-delsfinalen mot Sør-Korea. Jeg synes det er trist at Norge og Russland skal møtes allerede i kvartfinalen, sier han om kampen.

– Tror du datteren din har ekstra lyst til å slå ut Russland etter missen i OL?

– Nei, jeg tror alle sammen vil vinne alle kamper. Det har nok ikke noe å si.

– Men vi har trua. Pessimister er vi i hvert fall ikke!



Kvartfinalen mellom Norge og Russland kan du se på TV 2 20:30.