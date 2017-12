LEIPZIG (VG) Stine Skogrand (24) har flere mesterskap med mye tid på benken. Nå takker hun overgangen til dansk håndball for at hun er en av de mest sentrale norske spillerne i VM.

– Jeg trives veldig godt med å ha en sentral rolle i laget, sier Stine Skogrand til VG.

Hun debuterte for Norge i mesterskap under VM i 2015, og har både VM-gull og EM-gull på merittlista. Men spilletid har det blitt lite av for Stine Skogrand i mesterskap – helt til nå.

Under EM i Sverige i fjor fikk hun minst spilletid av samtlige, men i år har hun tatt steg. Skogrand har så langt i mesterskapet vært en av Norges mest sentrale spillere både i angrep og forsvar, og hun har startet hver kamp.

– Det er jo en drøm å få spille mye og være delaktig. Alle spillerne her spiller jo mye i klubb, men bare det å være blant de 16 spillerne som blir tatt ut til et mesterskap er stort, sier hun.

– Spilletid er ikke noe jeg forventer, legger hun til.

Norge møter Spania i åttedelsfinalen mandag kveld. Kampen kan du se på TV 2 20:30.

Stine Skogrand Navn: Stine Ruscetta Skogrand Alder: 24 Fra: Bergen Høyde: 173 cm Posisjon: Høyreback og høyrekant Klubb: Silkeborg (FC Midtjylland fra 2018)

Takker Danmark for suksessen

Etter fem år i Tertnes flyttet Skogrand til Danmark og Silkeborg. Neste sesong er hun klar for FC Midtjylland, og blir blant annet lagvenninne med landslagskollegaene Veronica Kristiansen og Helene Gigstad Fauske.

To år etter overgangen, takker hun Danmark for spilletiden hun nå får på landslaget.

– Jeg har blitt en mye bedre håndballspiller etter at jeg dro til Danmark. Jeg har utviklet meg mye på høyrebacken der, og særlig i forsvar. Det tror jeg også er grunnen til at jeg nå får spille mye på landslaget, sier hun.

Skogrand spiller høyreback i Danmark, men på landslaget har hun nå blitt plassert på høyrekanten.

– Det er helt fint å spille kant på landslaget!

Håndballkjæreste

I Silkeborg bor Skogrand med håndballkjæresten Eivind Tangen, som også har vært innom landslaget.

– Jeg vet ikke om det gjør meg til en bedre håndballspiller at jeg er sammen med ham, men vi er gode støttespillere for hverandre og han er der for meg, sier Skogrand.

– Han spør ikke meg så mye om råd, men hvis det er noe han ser så sier han det, legger hun til.

