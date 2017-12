Dette er Stine Bredal Oftedals nye liv

BIETIGHEIM (VG) Stine Bredal Oftedal (26) har forlatt den trygge hverdagen i Paris til fordel for storklubben Györ. I tillegg blomstrer kjærligheten for landslagskapteinen.

– Jeg er egentlig veldig glad for endringen. Selvfølgelig var jeg utrolig glad i Paris, og hadde noen veldig fine år i Frankrike, men byttet har vært akkurat sånn jeg håpet det skulle bli, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Foran 2017/2018-sesongen forlot Stine Bredal Oftedal Issy Paris for å spille for den ungarske storklubben Györ, som vant Champions League forrige sesong. Det betyr en helt ny hverdag for landslagskapteinen.

– Jeg spiller med mange av verdens beste spillere hver eneste dag, og bor i en koselig by. Jeg bor nærme både Budapest og Wien, så jeg klager ikke, sier Oftedal, som i høst har spilt Champions League for første gang.

TO GODE VENNER: Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk - her før åpningskampen mot Romania i EM 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG





I Györ har hun blant annet blitt lagvenninne med bestevenninnen Nora Mørk, men det er også utfordringer ved å få en helt ny hverdag. I hovedstadsklubben spilte hun så og si hver eneste kamp - nå må hun konkurrere om plassen for første gang på lenge.

– De største utfordringene er at det er et nytt lag med nye folk og spillere. Du må spille deg inn og du må lære folk å kjenne en gang til. Men jeg flyttet dit for å spille håndball, og da er det de tingene som også er viktigst.

– Jeg føler at det fortsatt er litt å gå på, uten tvil, men jeg synes det har vært en veldig god start.

26-åringen spilte for Issy Paris i fem år. Før det var hun fem år i Stabæk.



Kjærligheten blomstrer

Det er ikke bare klubbhverdagen som er ny og annerledes for landslagskapteinen. Nylig fikk hun seg nemlig kjæreste. Tidligere i høst ble det kjent at hun hadde funnet lykken med den tyske håndballspilleren Rune Dahmke (24), som spiller i tyske THW Kiel.

– Hehe, det spørsmålet måtte komme! Men ja, jeg har fått meg kjæreste. Det er første gang det er så ordentlig som det er nå, og det er veldig hyggelig, sier hun.

Oftedal har privat Instagram-profil, men kjæresten har delt flere bilder på sosiale medier. Som her på Oftedals bursdag i september:





– Som om hun har vært der hele tiden

Det er ikke alt som er nytt for Oftedal i den ungarske storklubben. Landslagsvenninnene Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø er også i Györ.

– Vi er gode venner og det har vært kjempebra å få Stine ned hit. Jeg tror hun trives veldig godt, også er det klart det blir ekstra hyggelig når det er ei venninne jeg har kjent i mange år, sier Mørk.

Både Mørk og Grimsbø har latt seg imponere av det sportslige nivået Oftedal har vist så langt.

– Jeg synes det har gått veldig bra! Hun har fått spille mye, og utviklet sine ferdigheter kanskje enda mer. Hun har falt bra på plass i laget, sier Mørk.

– Det er som om hun har vært der hele tiden. Hun kom utrolig fort inn i laget, og har bidratt med sine kvaliteter helt fra første stund. Jeg er veldig imponert over hvor fort hun har falt inn, sier Aalvik Grimsbø.

