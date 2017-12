Det beste som kunne skje

ANALYSE: Håndballjentene har ikke vært i nærheten av å måtte ta frem det som gjelder i VM. Mot Sverige brøt de sammen av en jevn kamp. Tapet er en lærepenge som kan bli gull verdt videre i VM.



Etter 29 kamper på rad uten tap kom nederlaget for håndballjentene – 28-31 for Sverige. Det var på tide. Alle lag trenger den referansen det ligger i å tape. Kanskje er det også på plass med et skifte i troppen. Linn Jørum Sullands skuddkraft kan det være bruk for.

Og nå startet cupspillet. Sverige-tapet betyr at Norge får en vanskeligere vei til VM-finalen i Hamburg neste søndag. Den begynner mot Spania i stedet for Slovenia i åttedelsfinalen.

Selvsagt litt vanskeligere, men alt annet enn umulig mot et spansk lag som ikke er noe sterkere nå enn da dette norske landslaget slo dem i OL 2016 og i EM-finalen for tre år siden. I kvartfinalen kan det bli gigantoppgjør mot Russland. Maksimalt tøft. Men dette er VM i håndball. Ikke VM i å få en enklest mulig vei videre.

Er det noe det norske landslaget er fantastiske på, så er det å samle seg etter et tap. Håndballjentene har ikke tapt to kamper på rad i mesterskap siden Atlanta-OL. Det er mer enn 21 år siden.

ANALYSE: VGs reporter i håndball-VM, Jostein Overvik.

Men det må helt andre takter til mot de spanske jentene selvsagt. Å håndtere jevne kamper er en kunst og der strøk Norge i de fleste fag mot Sverige. Det var nemlig playmaker Isabelle Gulldén og keeper Johanna Bundsen som hadde kaldblodigheten og vurderingsevnen i behold da kampen skulle avgjøres.

Norge klarte rett og slett ikke å samle seg. Hverken på benk eller bane ble det tatt gode grep. Det endte med at Norges største profiler, Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal, misset på straffer og pasninger da det gjaldt som mest. Veronica Kristiansen hadde den omgangen da hun nesten ikke var på nett i det hele tatt.

Og Heidi Løke er åpenbart ikke i den formen hun var rett før matforgiftningen tok henne.

Forsvarsspillet var elendig til tross for at Kari Brattset jobbet og taklet for to inne i midtforsvaret. Hun var Norges beste spiller, men en soldat avgjør aldri krigen. Lagarbeidet var alt for svakt og det er åpent spørsmål om Thorir Hergeirsson valgte rett da han satte Katrine Lunde på benken fra start.

Kari Aalvik Grimsbø endte som kampens beste norske keeper, men det kan hende at det hadde vært smartest å gjøre det motsatt. Lundes autoritet og redninger kunne påvirket kampbildet sterkere enn Grimsbø klarte med dårlig hjelp fra forsvaret før pause.

Norge hadde nok av muligheter til å avgjøre. Men verken 18-14-ledelsen i 1. omgangen - eller 27-24 bare 10 minutter før slutt - ble tatt var på. I stedet grep Sverige alle muligheter og løp over den norske fartsmaskinen.

Noe nær en sportslig skandale.Og det kan de ikke leve med. Regel nummer en er å stupe tilbake i eget forsvar etter balltap. Det skjedde ikke i den aller siste VM-kampen i Bietigheim. Dermed skjedde det ganske utenkelige: Norge tapte for Sverige. Helt fortjent, til og med.

Det har skjedd før. Etter EM-tapet for svenskene på Lillehammer i 2010 kom Norge voldsomt tilbake og vant hele mesterskapet.

Tap trigger dette konkurransemiljøet voldsomt. Jentene sitter ikke alltid på løsningene selv, men har en kapasitet som psykologen Britt Tajet-Foxell i troppen. Marit Breivik er også på plass i Tyskland.

Thorir Hergeirsson er selv ekspert i å plukke ut de riktige tingene som skal forbedres og kompliserer aldri i en slik situasjon. Hver spiller finner en ting å forbedre. Det kan utgjøre en stor forskjell.

Norge har nok tankekraft til å ta de riktige grepene og komme grusomt tilbake mot Spania.

Jeg glemmer aldri da Norge hadde tapt for Tyskland i åpningskampen av Brasil-VM for seks år siden. Tajet-Foxell mente det var det beste som kunne skje laget. Hun fikk fullstendig rett. Håndballjentene har aldri hatt bedre glid enn de fikk inn mot VM-gullet i Sao Paulo.

Det er ikke dermed sagt at det skjer i Tyskland.

Men nå er det på tide å vise hva man er laget av.

Fredag kveld var det bomull.

Mot Spania bør det være armert stål.



