Derfor mener de Oftedal har blitt en av verdens beste spillere

MAGDEBURG (VG) Camilla Herrem (31) mener overgangen til Györ har sørget for at Stine Bredal Oftedal (26) har gått fra å være en meget god spiller, til å bli blant verdens beste.

– Hun har utviklet seg sinnssykt mye etter at hun kom dit. Det har skjedd fort, sier Herrem til VG.

I går kveld herjet Norge, anført av kaptein Oftedal, med Russland i VM-kvartfinalen. Det som skulle bli en «rysare» av en håndballkamp, endte opp i ren lekestue. Da sluttsignalet ljomet i Magdeburg, var russerne slått med 17 mål.

Banens beste: Stine Bredal Oftedal. Hun spilte seg til ti på VGs børs, og satte åtte mål på 12 skudd i går. I tillegg jobbet hun som servitør i verdensklasse, og leverte ni målgivende gjennom kampen.

Legg til at hun sto fram som en 167 centimeter stor vegg i forsvar, og du får en kanonkamp.

– Det er sjelden at Stine blir premiert, at folk ser hva hun faktisk gjør for laget. Oppgaven hennes er jo å spille de andre gode hele tiden. Hun har sykt mange assist. Men uten Stine hadde dette vært tøft, sier keeper Katrine Lunde til VG.

– Hun legger et utrolig bra trykk på forsvaret til motstanderen, og gjør det lettere for de andre.

Sjekk VG-børsen fra triumfen mot Russland: Er du enig i vår vurdering?

Overgangen



I høst ble Oftedal lagvenninne med Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø i Györ. Camilla Herrem mener overgangen fra Issy Paris til gigantklubben har gitt resultater.

– Bare se på fintene hennes. Hun er så gjennombruddssterk, mye mer enn før. Stine har alltid vært god, men nå er hun en av de aller beste. Nå får hun det ut i mesterskap også, det samme som hun har gjort i Champions League i høst. For det har vært skambra. Hun er helt magisk, sier Herrem.

Selv var Oftedal rimelig nøktern med tanke på egen innsats på parketten mot Russland, men desto mer stolt og imponert over laget sitt.

– Det var så fantastisk. Dette er noe av det beste jeg har vært med på, uten tvil. I en så tellende kamp, mot et lag som Russland, det er stort, sier hun til VG.

Se hva Oftedal selv syntes om kampen:

Hergeirsson: – Faren er at spillerne tror det går av seg selv

Oftedal hadde mange mesterskap på baken før hun virkelig markerte seg for Norge, under EM i 2014. Nå er hun håndballjentenes kaptein, og har stått som en bauta gjennom et aldeles strålende mesterskap.

– Hun er en veldig bra person å ha som kaptein. Hun går alltid foran, og gjør jobben selv. Det er lett å ha en slik å se opp til, sier Herrem.

Artiklelen fortsetter under VG-fotografens blinkskudd fra VM-kvartfinalen:

– Må være ydmyk



Også sjefen sjøl, Thorir Hergeirsson, var imponert over kapteinen sin mot Russland.

– Har Oftedal tatt steg etter at hun gikk til Györ?

– Disse jentene tar steg hele tiden, de har ambisjoner og de tar gode valg. Når de velger å gå til klubber hvor de får større utfordringer, vokser de, sier han til VG.

I dag reiser de norske jentene videre fra Magdeburg til Hamburg, hvor de skal bo og spille finalehelgen. På bussturen mellom de to byene skal det ses video. Nå skal Nederland studeres.

– Nederland vil bli en kamp som lever sitt eget liv. Det er lurt å være ydmyk og tenke at Nederland er et annet lag enn Russland, de spiller annerledes og har andre spillertyper. De matcher oss på fart, og har verdensklassespillere i sine rekker. De er smarte. Vi må forberede oss maks, sier Hergeirsson.

PS! Norges kamp mot Nederland går fredag klokken 17.30. Den kan du se på TV 2.



Les også: Løke om VM-livet med lille Oscar: – Jeg blir mer avslappet